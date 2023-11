Il Fano Rugby al primo ko dopo quattro vittorie di fila. Ma resiste al comando

La Essepigi Fano Rugby, serie C, si ferma dopo quattro vittorie di fila. La prima battuta d’arresto in campionato è arrivata col punteggio di 14-10 a Città di Castello. Le mete dei fanesi, rimasti comunque solitari in vetta a +2 dall’Unione Rugbistica Anconitana e +5 dagli stessi tifernati, sono state firmate dal capitano Gabriele Breccia e da Thomas Bussaglia. "La prima sconfitta stagionale è stata di misura ed è maturata nonostante il maggior numero di mete realizzate rispetto agli avversari, che però hanno segnato una meta e messo tre calci di punizione – commenta il coach Walter Colaiacomo –. Noi abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, commettendo molti errori individuali. Dobbiamo però riconoscere pure la grande caparbietà del Città di Castello, che ha voluto fortemente la vittoria". Fano comunque si tiene stretto il punto di bonus: "In un girone unico può rivelarsi pesante e sono anche convinto che su quel campo sarà difficile per tutti". Adesso ci saranno due settimane di stop, nelle quali si cercherà di capire le motivazioni di questa prestazione. "Non è stata il linea con le nostre capacità – dice il tecnico - e ci prepareremo al meglio per le tre gare che ci attendono a dicembre. La pausa servirà inoltre per recuperare quei giocatori che, per infortunio, erano indisponibili per questa trasferta in Umbria". Lo scorso weekend è anche stato quello dell’esordio nella categoria Élite nazionale dell’U16 che è stata superata per 33-13 dal Pesaro Rugby, mentre nell’Under 18 è uscita una vittoria esterna per 17-3 sugli avversari dorici.

b.t.