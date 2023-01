Il Fano scopre la qualità delle seconde linee

Per un paio di volte, nel post partita di Fano-Tolentino, mister Andrea Mosconi ha sottolineato la validità dei cambi effettuati domenica scorsa. "La gara l’abbiamo vinta con i cambi – dice il tecnico – che sono diventati determinanti". In effetti dopo quasi un’ora di gioco su un campo infernale per la pioggia, mister Mosconi ha gettato nella mischia Cecconi e Antonioni, una punta e un centrocampista e poi qualche minuto dopo un altro centrocampista come Zanni e un esterno come Severini (autore tra l’altro del secondo gol), per finire con l’attaccante Drolé. Segno di una panchina lunga, come sottolinea anche il direttore sportivo dell’Alma. "Ci siamo potuti permettere – sottolinea Rino D’Agnelli – di tenere in panchina gente di grande qualità, a conferma che oggi disponiamo di un gruppo di 20 giocatori da considerare tutti titolari". Senza contare che domenica contro il Tolentino erano assenti, oltre al solito e irrecuperabile Padovani, lo squalificato Capezzani e Mistura tenuto a riposo precauzionale per un problema al piede.

"Possiamo dire – precisa ancora il diesse D’Agnelli – che abbiamo raggiunto il risultato di aver migliorato la profondità della rosa. Fino a qualche settimana fa, quando facevamo i cambi ci perdevamo, oggi possiamo dire che almeno non peggioriamo, semmai al contrario con qualche cambio miglioriamo addirittura la qualità della squadra". Non c’è dubbio infatti che con gli ultimi arrivi di Urbinati, Nappello e Antonioni la rosa della squadra si è ampliata di elementi che si possono considerare benissimo alla stregua dei titolari, tanto che Urbinati ed anche lo stesso Nappello, complice prima l’infortunio e poi la squalifica per tre giornate di Capezzani, sono finiti nell’undici di partenza in pianta stabile. Un vantaggio enorme per mister Mosconi che ora quando è costretto, a gara in corso, a girarsi verso la panchina granata trova finalmente dei cambi di pari livello se non addirittura superiore. Questo vantaggio non esclude il fatto che, ad una settimana dalla chiusura del mercato di riparazione, il Fano non possa ancora concludere qualche altra operazione. Innanzitutto c’è da chiudere la trattativa in uscita che riguarda l’under Mancini e forse proprio dal buon esito di questa operazione potrebbe scaturire qualcosa di buono per l’Alma in questi ultimi giorni di mercato. La partenza di Mancini potrebbe convincere la dirigenza granata a fare un ulteriore sforzo per migliorare il settore under e fornire un’alternativa in più a mister Mosconi nella scelta del 2004, finora limitata al portiere e all’esterno alto. Sistemato Mancini (classe 2005), il Fano potrebbe davvero cercare un 2004 mancino che possa costituire una valida alternativa a Tomassini nella difesa a tre. sil.cla.