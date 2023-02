"Il Fano va a cento all’ora E a me piacciono i duelli"

Classe 2004, buona tecnica e sfrontatezza quanto basta, Giacomo Brunetti è stato protagonista dell’ultimo match dell’Alma, l’anticipo vittorioso di sabato scorso contro la Vastese dell’ex granata Giovanni Cornacchini. Opposto al difensore abruzzese Frangella, altro 2004, Brunetti ha vinto agevolmente il duello personale, tanto che su di lui non sono mancati i raddoppi da parte dei giocatori ospiti. Una spina nel fianco della retroguardia abruzzese.

Brunetti, sei stato un po’ il dominatore della fascia sinistra dell’attacco granata…

"Ho fatto quello che mi aveva chiesto il mister di fare in questa partita. Sapevamo che da quella parte loro soffrivano un po’ di più, quindi ho sfruttato quella che è la mia caratteristica principale, l’uno contro uno. Dovevo cercare di sfruttarla al massimo e penso che sia andata bene così".

Alla fine per il Fano è arrivato un successo importante che ci voleva proprio…

"Penso che abbiamo fatto 70 minuti in cui abbiamo giocato meglio noi. Andavamo a tremila all’ora, senza sbagliare nulla. Siamo stati bravissimi e abbiamo che avuto diverse occasioni per segnare e chiudere prima la partita in modo da non rischiare nel finale. Comunque abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e penso che dobbiamo continuare così con queste prestazioni".

Al 32’ del primo tempo hai avuto una grossa occasione per portare il Fano sul 2-0 però ti è andata male…

"Ne ho avute un paio di occasioni durante tutta la partita. Su quella lì sono arrivato con il corpo un po’ sbilanciato e quindi mi è partito un tiro che è finito alto".

Nella gara precedente eri rimasto in panchina, contro la Vastese sei partito titolare. Finora hai collezionato 14 presenze un bottino niente male per un ragazzino che viene dal vivaio. A dimostrazione anche che il settore giovanile dell’Alma produce talenti capaci di arrivare in prima squadra...

"È tutto veramente bello; sono qua al Fano dall’Under 15 e sinceramente non mi aspetto di arrivare a giocare in prima squadra. Ci ho sempre sperato. Sono contento di esserci arrivato e anche di ricambiare la fiducia che mi da mister Mosconi. So che devo continuare ad allenarmi sempre con il massimo impegno per cercare di migliorare ancora".

La squadra. L’Alma prosegue la preparazione in vista della trasferta di Termoli di domenica prossima. Dopo le voci che sono circolate in città a proposito dell’interesse manifestato dal presidente del Cesena Robert Lewis di voler acquisire la società e la smentita dell’esistenza di ogni trattativa da parte del presidente Mario Russo, il direttore sportivo Rino D’Agnelli ha richiamato tutti, a cominciare dallo staff tecnico e dalla squadra a restare concentrati e a non farsi distrarre dai discorsi di questi giorni. Per loro a parlare dovrà essere solo il campo.

Silvano Clappis