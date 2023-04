Il Fano vuole ballare la Samba dei playoff

Sambenedettese-Alma Juventus Fano, in programma questo pomeriggio al "Riviera delle Palme" nel turno dell’anticipo pasquale, è un derby di altra categoria tra due formazioni che puntano a considerare la Serie D solo di passaggio. Invece da un paio d’anni a questa parte ci sono immerse fino al collo se è vero come è vero che gli unici obiettivi di cui si parla sono la salvezza tranquilla ed eventualmente un posto nei playoff. Ci punta con maggiori possibilità il Fano che precede i rossoblu di otto lunghezze (45 punti i granata, 37 quelli della Samb) quando mancano cinque giornate della fine, specie se dovesse superare indenne proprio la trasferta odierna. Un match che si annuncia complicato, forse più di quello con la Vigor Senigallia di domenica scorsa. "La Samb è una squadra forte, a prescindere dai problemi societari – commenta mister Andrea Mosconi – puntava a vincere, ha giocatori di qualità che non ha mai cambiato, ha festeggiato adesso i 100 anni di storia. Noi dovremo andare a San Benedetto del Tronto cercando di fare subito punti per riscattare la sconfitta col Senigallia, giocando una gara gagliarda e con la tecnica".

In palio, come detto, c’è la prospettiva dei playoff. "Sta a noi meritarceli – ha aggiunto il tecnico dei granata – per cui dobbiamo lottare per conquistarli e toglierci così anche qualche sassolino dalla scarpa". Per quanto riguarda la formazione è probabile che mister Mosconi, considerati anche i pochi giorni trascorsi dal match di domenica, inserisca forze fresche. Il dubbio più amletico riguarda Broso, uscito malconcio dal derby con la Vigor Senigallia. È assai probabile che Mosconi lo tenga a riposo per fargli recuperare le forze. Al suo posto dovrebbe essere schierato l’ivoriano Jean-Armel Drolé, diverse presenze partendo dalla panchina e 4 reti finora segnate, che dovrebbe far coppia con Nappello. Anche a centrocampo potrebbero esserci degli avvicendamenti, considerato anche il rientro di Severini dalla squalifica. Sul fronte Samb, la squadra cerca di non distarsi troppo dai festeggiamenti in corso per il Centenario. Mister Manoni dovrà fare a meno dello squalificato Vita, ma potrà trovare proprio dal climi di festa gli stimoli giusti per cercare quei punti utili al raggiungimento in anticipo della salvezza matematica.

Così in campo, stadio "Riviera delle Palme", ore 15.

SAMB (4-3-3): Marone; Mauthe, Conson, Agostinone, Viscardi; Angiulli, Favo, Alboni; Marras, Cardella, Del Moro. A disp. Mazzi, Karkalis, Luzzetti, Murati, Proia, Amato, Tassi, Chinellato, Lulli. All. Manoni.

ALMA JUVENTUS FANO (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini; Allegrucci, Zanni, Urbinati, Nappo, Brunetti; Broso (Drolé), Nappello. A disp. Tommasino, Roberti, Malshi, Zingaretti, Severini, Serges, Niang, Cecconi, Drolé. All. Mosconi.

Arbitro: Alessandro Pizzi di Bergamo, assistenti Gianmarco Macripò di Siena e Tommaso Tagliaferro di Caserta.

Silvano Clappis