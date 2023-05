Il fascino della notturna, stasera Angels all’attacco dei Doves sul campo di Bologna

Questa sera alle ore 21, sul campo dell’ex Lunetta Gamberini di Bologna, gli Angels vanno all’assalto dei Doves, già battuti all’esordio, a caccia di una vittoria che li mantenga in corsa per il primo posto nel girone. La primavera entra nel vivo e cominciano le notturne per il football americano, sempre affascinanti da giocare per gli atleti. Formazione ancora rimaneggiata con due assenze certe, quelle di Zito e Nabil, e un altro paio di giocatori in forse. "Piermaria e soprattutto Maltoni potrebbero farcela, ma scioglieremo le riserve in extremis – spiega coach Angeloni – perché non vogliamo metterli a rischio in vista dell’ultima partita di stagione regolare contro Roma che deciderà il primato del nostro gruppo e il conseguente fattore campo dei playoff. E’ tornato Zepponi e ne avevamo bisogno visto che il ruolo di cornerback era sguarnito". L’allenatore dei Ranocchi fa il punto dopo la vittoria di Imola che ha riacceso la scintilla nello spogliatoio: "Dopo la sconfitta contro la Legio XIII c’è stato un calo, ma è fisiologico nella pausa, poi gli infortuni ci hanno costretto a rallentare il ritmo degli allenamenti. Le partite a cadenza settimanale, invece, aumentano l’adrenalina e la voglia di superare gli acciacchi. A Bologna andiamo per vincere, anche se rispetto alla gara d’andata non abbiamo tutte le pedine al loro posto e saremo costretti ad adattarci o chiedere a qualcuno di sacrificarsi nel doppio ruolo".

e.f.