Il flag football va alle Olimpiadi?. A Pesaro sappiamo bene cos’è

Il flag football è fra i cinque nuovi sport inseriti alle prossime Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Sono in pochi, in Italia, a sapere di che cosa si tratta, ma Pesaro conferma la sua vocazione di città dello sport a tutto tondo e vanta una squadra di flag football da ben 13 anni. Fondata nel 2010 come costola degli Angels, è una variazione soft del football americano. Si gioca senza armatura ed è vietato il placcaggio, per fermare l’avversario bisogna strappargli una delle due bandierine legate in vita da una cinta. Negli Stati Uniti è molto diffuso come disciplina propedeutica al tackle, che sarebbe appunto il football nella sua versione più tosta. Ma in Europa piace sempre di più, soprattutto per la rapidità e la tattica ed il minor rischio di infortuni.

"Non solo abbiamo una squadra tutta pesarese, ma nel 2013 abbiamo organizzato in città i campionati Europei in collaborazione con Esatour – ricorda Frank Fabbri, presidente dei Ranocchi Angels –. E abbiamo dato alla Nazionale uno dei giocatori più forti di sempre, Enrico Leonardi, che oggi fa parte dello staff azzurro come coordinatore della difesa e potrebbe dunque andare alle Olimpiadi. Sperando che fra i convocati ci sia Jerry Frazzetto, la nostra attuale punta di diamante". Anche Fabbri ha fatto parte per alcuni anni dello staff della Nazionale come team manager: "Non ho paura di dire che l’Italia ha una delle Nazionali più forti al mondo, lo testimonia il fatto che nel 2022 siamo arrivati a giocarci la finale per l’oro con l’America ai World Games in Alabama, tenendo testa fino all’ultimo agli inventori di questa disciplina".

A Pesaro, sotto le direttive di coach Alessandro Angeloni, la scelta è stata quella della squadra mista, che non è consentita in Prima Divisione: "Ecco perché, dopo aver vinto il campionato nel 2018, abbiamo deciso di restare in Seconda Divisione: la passione di queste ragazze era talmente tanta che non ce la sentivamo di tagliarle fuori. Abbiamo un roster eterogeneo: il più giovane ha 16 anni, il più vecchio oltre 50 ma si divertono tantissimo a giocare insieme". Gli Angels, entrati nelle scuole con una proposta formativa sul flag che funziona molto bene al Liceo Scientifico, hanno aperto il reclutamento gratuito per i ragazzi dai 9 ai 18 anni al parco urbano comunale nel quartiere 5 Torri tutti i martedì e i giovedì dalle 18.30 alle 20. "Il flag football è puro divertimento, aiuta a sviluppare la coordinazione, la fiducia in se stessi e la sportività – spiega la coordinatrice del progetto, Cristina Arcangeli -. E l’assenza di contatto fisico permette a chiunque di far parte della squadra". Al contrario del football, nel flag non si vedono in campo i bestioni, è adatto invece a fisici longilinei e atletici.

Elisabetta Ferri