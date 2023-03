Il Fosso come antipasto

Il campionato di Eccellenza oggi anticipa la gara valevole per la nona giornata del girone di ritorno: Valdichienti Ponte- Fossombrone. Si gioca alle ore 14,30 al Comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto. Un anticipo chiesto dal Valdichienti Ponte perché impegnato mercoledì prossimo nella fase nazionale di Coppa Italia, una competizione importante visto che alla vincitrice assegna un posto in serie D.

"Ci aspetta una partita tosta e sicuramente equilibrata- dice alla viglia del match il trainer del Fossombrone Michele Fucili- l ‘obiettivo è cercare di dare continuità alle prestazioni sapendo che saranno i dettagli a fare la differenza. Dobbiamo avere entusiasmo e soddisfazione nel giocare una partita del genere che ci dirà se abbiamo le carte in regola per rimanere nei piani alti della classifica. Influenzato Riggioni, infortunato Codignola, acciaccati Pagliari e Fraternali".

"Domani è una partita fondamentale per cercare di continuare a stare lì in classifica- sottolinea il diesse dei metaurensi Marco Meschini-giochiamo in casa della vincitrice della coppa Italia regionale. Il Valdichienti è una squadra ben costruita, forte in tutti i reparti e ben allenata, noi da parte nostra dobbiamo dare continuità alle prestazioni che è il nostro unico modo per fare risultato per tanto testa bassa e pedalare sperando di limitare gli errori al minimo possibile e di sfruttare al massimo ogni singola situazione".

Arbitro Alessio Ercoli di Fermo, assistenti Andrea Aureli di San benedetto del Tronto e Pierpaolo Silvestri di Ascoli Piceno.

am.pi.