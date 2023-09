Il Fosso in casa per fermare il Vastogirardi

Seconda gara casalinga consecutiva per il Fossombrone Calcio. Oggi alle ore 15 il Fossombrone ospita il Vastogirardi, compagine molisana (Il comune ha 627 abitanti) al suo quinto campionato in serie D. Un avversario mai incontrato nella storia del Fossombrone e che ha iniziato molto bene la nuova stagione pareggiando a Fano (0-0) e vincendo sette giorni fa il match casalingo con il Sora per 1 a 0. "Affrontiamo una squadra molto tecnica ed organizzata – afferma alla vigilia della partita l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili- e da parte nostra pur disputando una buona gara veniamo da una sconfitta che ci deve dare ancora più motivazioni". In settimana la squadra del presidente Marcello Nardini che ha lavorato sodo e con il solito entusiasmo oggi può contare anche sulla disponibilità dell’Under Bio che domenica scorsa ha scontato il proprio turno di squalifica rimediato al debutto ad Avezzano. Mancherà molto probabilmente per infortunio Procacci, acciaccato Fagotti.

Cosi in campo. Forsempronese (4-3-3) Amici; Bianchi, Mea, Bucchi, Urso; Rovinelli, Bio, Conti; Casolla , Battisti, Pagliari. A disposizione: Marcantognini, Spaccazocchi, Salvi, Camilloni, Pandolfi, Palazzi, Fraternali, Germinale. All. Michele Fucili.

Vastogirardi Calcio (4-4-2). Salvatore Caravano;Manuel Visani, Sergio Ruggieri, Leonardo Tocco, Stefano Pavone; Diego Acunzo, Federico Iacullo, Giovanni Antogiovanni, Cosimo Salatino; Luigi Fontana, Giammarco Caon. Allenatore Alessio Bifini. Arbitro Leonardo Lersini (Terni), assistenti: Maurizio Polidori (Perugia) e Emanuele Patrakis (Siena).

Amedeo Pisciolini