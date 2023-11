Il Fosso non trova la via del gol. La ragnatela del Matese funziona

Forsempronese

Matese

FORSEMPRONESE (4-3-3): Marcantognini 6; Bianchi 6; Urso 6, Rovinelli 6, Calvosa 6; Pandolfi R. 6,5, Pandolfi L. 6,5 (19’ st Conti 6), Palazzi 6,5 (33’ st Mea 6); Fraternali 6,5 Casolla 6 Pagliari 6,5 (46’ st Germinale ng). All. Fucili.

MATESE (4-4-2): Palombo 6; Santoni 6, Gagliardini 6, Guarino 6, Lesi 6; D’Andrea 6 (9’ st Iacovoni 6), Riccardi 6, Bracaglia 6, Marcucci 6 (43’ st De Lucia ng); Orlandi 6 (Goma 28’ st 6)Napoletano 6. All. Urbano.

Arbitro: Bianchi di Prato 6,5.

Al comunale Bonci ieri si affrontavano la Forsempronese e il Matese. La partita non ha offerto soverchie emozioni, anche perché, parola di Francesco Tramontana (storico del Fosso nonché appassionato di calcio), la Matese è squadra "spinosa", che potrebbe anche tradursi in un meno elegante "rognosa". Nel senso che, venuta a Fossombrone per non perdere, ci è riuscita benissimo (seppur con qualche ruvidezza). Nel complesso si può dire che sia il Fossombrone che i campani hanno fatto il loro senza sbavature, dopodiché il Fosso, sul piano delle occasioni, qualcosina forse ha da recriminare, ma non più di tanto. Il primo tiro all’incirca in direzione porta arriva quando sono passati già sette minuti: lo firma Lorenzo Pagliari, ma è un rasoterra così, tanto per fare, che non mette paura al portiere ospite. Al minuto 22 ancora Pagliari, che gira di testa su assist di Palazzi, ma la deviazione è flebile e quindi inoffensiva. Tre minuti più tardi c’è una pregevole triangolazione Pagliari-Casolla, ma la botta di quest’ultimo, da eccellente posizione, è fuori bersaglio. Passano due minuti e Riccardo Pandolfi di punizione regala il primo vero brivido della partita: bello il tiro, peccato che il pallone si perda di un nonnulla oltre il sette. Al 35’ Riccardo Pandolfi dà a Pagliari, che ci prova di testa: diciamo che non è una deviazione imperiosa e il pallone si perde di non molto sopra i legni. Qui muore il primo tempo.

Nella ripresa ci sono da segnalare l’occasione più grossa della Forsempronese, quando Pagliari sfiora il palo più lontano con un diagonale rasoterra fatto partire da in mezzo all’area, e un tiro di punizione a firma Napoletano con una spettacolare mezza rovesciata: Marcantognini c’è. Va detto che questo alla fine sarà il secondo e ultimo dei campani. Alla fin dei conti un pareggio che fa comodo a tutte e due le squadre.

a.bia.