Il Fosso riceve Termoli. Ospiti assetati di punti

Sarà un Termoli affamato di punti quello che oggi salirà a Fossombrone. Quattro sconfitte, un pareggio e solo una vittoria hanno costellato il cammino della squadra allenata da mister Martino e quindi non possono permettersi altre battute a vuoto.

Il Fossombrone dal canto suo viaggia spedito, forte delle 3 vittorie e 3 pareggi fin qui conseguiti, supportati sempre da belle prestazioni. "Oggi torniamo in casa dopo la trasferta di San Benedetto- sottolinea il direttore generale dei metaurensi Marco Meschini- la partita l’abbiamo preparata al meglio cercando di di lavorare su gli aspetti che nnn sono andati con la Sambenedettese consolidando invece le cose fatte bene. Affronteremo una squadra che non sta vivendo in termini di risultati un gran momento ma in realtà è composta da ottimi giocatori oltre che ben allenata, sicuramente il pubblico sarà la nostra arma in più e dovremo essere bravi a portarcelo in campo come un giocatore in più". Nel Termoli sarà assente gioco forza lo squalificato Garzia.

"Affrontiamo un Termoli sicuramente agguerrito- osserva alla vigilia del match l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili- bisognoso di punti e di conseguenza sarà una partita molto difficile. Il Termoli è una squadra che ha raccolta meno di quello che meritava, ha giocatori importanti".

Infortunati nel Fossombrone Bucchi e Procacci e acciaccato Palazzi.

COSI IN CAMPO.

Fossombrone 1949: Marcantognini, Bianchi, Urso, Rovinelli, Mea, Conti, Pandolfi L., Bio, Fraternali, Germinale, Battisti.

A disposizione; Amici, Tagnani, Aguzzi, Pagliari L., Pandolfi R., Fagotti, Salvi, Camilloni, Palazzi. All. M. Fucili.

Termoli 1920: Lombardo, Hutsol, Maiorino, Scoppa, Vitiello, Grossi, Esposito, Caiazza, Barchi, Hernandez, Gabrielli. All.: A.Martino.

A disposizione: Marra, Rodriguez, Raucci, Corcione, Allegretti, Raucci, Bentos, Sicignano, Izquierdo.

Arbitro Angelo Davide Lotito di Cremona, assistenti Alessandro Castellari di Bologna e Antonio Masciello di Ravenna.

Amedeo Pisciolini