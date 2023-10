Il Fossombrone a Monterotondo: Sognare Continua con la Trasferta Laziale

Trasferta impegnativa per la squadra del presidente Marcello Nardini. Si va in terra laziale per affrontare il Real Monterotondo Scalo, un "habitué" di questo campionato e reduce dalla prima vittoria stagione sul campo Aquila (2-3). In precedenza il team allenato da Dario Alberto Polverini aveva perso alla prima di campionato sul campo di Campobasso per 3 a 1 ed era uscito sconfitto anche alla seconda (questa volta in casa) contro l’Avezzano per 0 a 3. Una squadra che in estate ha cambiato molte pedine puntando su calciatori di categoria. Il Fossombrone da parte sua viene dalla vittoria casalinga contro il Vastogirardi (2 a 0). "Trasferta insidiosa – sottolinea alla vigilia della gara l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – contro il Monterotondo reduce da una vittoria prestigiosa a l’Aquila. Giocheremo su un campo sintetico e dovremo subito adattarci e essere pronti. Vogliamo dare continuità alla bella prestazione di domenica scorsa e ci vorrà sacrificio idee e grande organizzazione per ottenerla". "Veniamo da una vittoria – dice il direttore generale del Fossombrone Marco Meschini – l’obiettivo è di dare continuità soprattutto nelle prestazioni e nell’atteggiamento come quello visto domenica scorsa, non vediamo l’ora di scendere in campo per affrontare questa partita, l’avversario ha una squadra giovane grintosa, sarà una partita molto difficile, speriamo di essere bravi a interpretarla nel migliore dei modi". Fossombrone senza l’Infortunato Procacci e in dubbio perché acciaccati Fagotti e Spaccazocchi. La tifoseria è preparata (come sempre) visto che la trasferta è lontana ma non proibitiva. Ci saranno i ragazzi del ‘Botty’, e la vicinanza con la ‘città eterna’ invita alla gita domenicale. Si gioca alle ore 15 all’Ottavio Pierangeli di Monterotondo in via Salaria numero 30 e che ha una capienza di mille spettatori, di cui 400 posti a sedere, il terreno di gioco è in erba sintetica, ampio il parcheggio esterno. Il nome ‘Ottavio Pierangeli’ dato allo Stadio nel 1989 è quello del suo fondatore.

Così in campo, stadio Pierangeli ore 15

REAL MONTEROTONDO SCALO: Simionato, Malvestuto Calisto, Gianni, Primasso, Pasqui, Meledandri, Compagnone, Riosa, Napoleoni, Manca. A disp.: Benvenuti, Nardoni, Dragotto, Cuccioletta, Macri, Mirimich, Scaffidi, Taviani, Amore. Allenatore: polverini.

: Amici, Camilloni, Mea, Pandolfi L., Urso, Rovinelli, Fraternali, Conti, Germinale, Bio, Pagliari. A disp: Palazzi, Salvi, Casolla, Bianchi, Pandolfi R. Mercantognini, Bucchi, Tagnani, Casolla, Battisti. Allenatore: Michele Fucili.

Arbitra: Anna Frazza di Schio, assistenti: Angelo Mazza di Reggio Calabria e Gerardo Graziano di Vicenza.

Amedeo Pisciolini