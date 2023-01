Il Fossombrone all’assalto della capolista

C’è l’occasione per riaprire il campionato e tutto dipenderà dal Fossombrone che nel pomeriggio (ore 15) affronterà la capolista Atletico Ascoli. "Affrontiamo – dice l’allenatore dei metaurensi Michele Fucili – la prima della classe davanti al nostro pubblico e servirà la partita perfetta per ottenere un risultato positivo. Vogliamo continuare ad offrire buone prestazioni ma sarà necessario mettere il cuore oltre l’ostacolo con fiducia nei nostri mezzi. Infortunato Codignola, acciaccati Urso e Riggioni". Il diesse Marco Meschini aggiunge: "Ci sarà bisogno di una partita al cento per cento delle nostre possibilità. Giochiamo contro una squadra che in trasferta ne ha vinte 5 su 8, ha fatto 11 gol e ne ha subiti solo 2, per cui senza entrare nel merito dei singoli i numeri parlano abbastanza. Da parte nostra noi dovremo essere bravi a dare continuità alle prestazioni che stiamo facendo portando la partita nelle nostre caratteristiche, cercando di gestire al meglio le situazioni che ci capiteranno". Arbitro Alessandro Bini di Macerata.

Atletico Gallo-Valdichienti. "Un altro bello scontro – dice il diesse del Gallo Ettore Mariotti – affrontiamo una squadra che viene da due sconfitte e sicuramente si vorrà riprendere, noi veniamo dal buon pareggio con l’Osimana, speriamo i continuare nel trend positivo, dovremo recuperare anche Barattini incerto Filippo Fabbri, speriamo di assistere ad una buona prestazione della squadra". Due assenti per squalifica nel Valdichienti: Di Molfetta e Sfascia. Arbitro Luca Pasqualini di Macerata.

Castelfidardo-Urbino. Il team del presidente Lucarini punta a riagganciare la zona playoff che dista solo due punti e per questo oggi cecherà l’impresa, anche se l’obiettivo dichiarato dei ducali è stato sempre quello di una salvezza tranquilla. Il Castelfidardo che si è rinforzato nel mercato di dicembre è reduce da tre risultati utili consecutivi. Arbitro Valerio Paoloni di Ascoli Piceno.

Le altre gare odierne (ore 15): P.S.Elpidio-Sangiustese; Chiesanuova-Atletico Azzurra Colli; Jesi- Montefano; Marina-Fabriano Cerreto e Maceratese-Osimana.

Amedeo Pisciolini