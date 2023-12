Il Fossombrone non cambia: "Stiamo bene così"

Di fronte si sono incrociate le scarpette bullonate il Fossombrone che vanta la miglior difesa del girone (10 golo subiti) e il Roma City che ha dalla sua l’attacco più prolifico (29 gol) ed è venuta fuori, come gli addetti ai lavori si aspettavano, una gara per uomini forti. "Una partita maschia e dura – come ha commenta l’allenatore dei metaurensi Michele Fucili – complice anche il metro di giudizio dell’arbitro ma ci siamo adeguati e opposti con grande caparbietà. Affrontavamo il miglior attacco del girone e non aver concesso nessuna occasione avvalora la nostra prova, al contempo abbiamo creato quattro nitide occasioni da rete che a causa di poca precisione e precipitazione non abbiamo concretizzato. Partita equilibrata ma ai punti meritavamo la vittoria, ma sono contentissimo della prestazione dei ragazzi che hanno interpretato la gara in maniera impeccabile. Abbiamo fatto di tutto per vincere, non ci siamo riusciti ma nessun rammarico e testa a domenica prossima a Sora".

Sulla stessa lunghezza d’onda del mister il portiere Gianluca Marcantognini che domenica era in panchina: "E’ stata sicuramente una partita molto combattuta in cui entrambe le squadre hanno lottato, anche ruvidamente su ogni pallone. Alla fine dei conti però le occasioni più nitide le abbiamo avute noi, essendo nel contempo riusciti a non rischiare praticamente mai. E’ comunque un pareggio che dobbiamo accogliere con entusiasmo, consapevoli di potercela giocare ad armi pari con tutti".

Un punto dunque che muove una classifica e che vede il Fossombrone inserito nella parte alta. A testimoniare che in casa del team del presidente Marcello Nardini regna la massima tranquillità e soddisfazione per quanto la squadra sa offrire è che in tempi di mercato non si parla né di arrivi né di partenze. "Stiamo bene così" conferma il direttore sportivo Pietro D’Anzi. Passando al prossimo match con il Sora, quest’ultimo in classifica ha 5 punti in meno del Fossombrone ed è reduce dal pareggio di domenica (zero a zero) sul campo dell’Alma Juventus Fano. Una gara in cui i ragazzi di mister Fucili cercheranno di riportare a casa un buon risultato per aggiungere ancora legna in cascina. am.pi.