Il GabicceGradara recrimina: "Il gol in avvio era regolare"

Nella tredicesima giornata del campionato di Promozione, le otto formazioni della nostra provincia hanno raccolto complessivamente 10 punti. Un bottino non entusiasmante fatta eccezione per la Pergolese e il Sant’Orso che sono state in grado nei rispettivi match di prendersi l’intera posta. Pari e patta nei due derby tra il Gabicce e il Valfoglia e tra il Villa San Martino e il Vismara. Sconfitte per la Fermignanese e l’Atletico Mondolfo Marotta. Tra sabato e domenica si sono registrate 5 vittorie, di cui 2 ottenute dalle viaggianti. Venti le reti, una in più della precedente. L’attacco più prolifico è quello della capolista Portuali Dorici (23 gol), la miglior difesa è del Fabriano Cerreto (8), quella che ha subito più gol è invece del Villa San Martino (25).

Il commento. Il Gabicce Gradara dopo il pari con il Sant’Orso si è ripetuto contro il Valfoglia. Un punto che gli ha permesso di agganciare il Mondolfo Marotta al terzultimo posto con 12 punti. Il direttore sportivo Filippo Cipriani nel dopo gara ha così commentato: "Il risultato è giusto, maturato al termine di una bella partita, avvincente, a tratti maschia, con occasioni su entrambi i fronti, in cui recriminiamo per la rete in avvio di Fattori apparsa ai più regolarissima. Il Gabicce Gradara ha dato tutto giocando con generosità e dopo mezzora ha perduto altre due pedine per infortunio, Bartolini e Franca. Nonostante le grandi difficoltà abbiamo comunque guadagnato qualche punto sulle rivali nella corsa per la salvezza, la squadra è viva. Non molliamo assolutamente". La classifica marcatori.

9 reti: Davide Montagnoli (Biagio Nazzaro).

8 reti: Gaetano De Marco (Portuali Dorica).

7 reti: Jonathan Nardone (Barbara Monserra).

6 reti: Aleks Beta (Castelfrettese), Manuel Muratori (Sant’Orso) e Luca Canulli (Biagio Nazzaro).

5 reti: Matteo Camilloni (Osimo Stazione) e Tommaso Costantini (Gabicce Gradara).

4 reti: Francesco Maria Messina (Villa San Martino), Giulio Piermattei (Marina), Nicolò Rossi (Vismara), Liborio Zuppardo (Fabriano Cerreto), Lorenzo Donati (Sant’Orso), Giacomo Renzi (Vismara), Simone Brega (Barbara Monserra), Luca Mascambruni (Portuali Dorica). Seguono 15 calciatori con 3 reti a testa.

La squadra della settimana. 1) Cappuccini (Gabicce Gradara), 2) Medici (Marina), 3) Cenciarini (Valfoglia), 4) Carbone (Barbara Monserra), 5) Balducci (Moie Vallesina), 6) Stortini (Fabriano Cerreto), 7) Labate (Fermignanese), 8) Paoli (Villa San Martino), 9) Alessandri (Pergolese), 10) Muratori (Sant’Orso), 11) Rossi (Vismara). All. Massimiliano Guiducci (Pergolese), Arbitro Negusanti di Pesaro 2 (Gabicce Gradara- Valfoglia). am.pi.