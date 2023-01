Il Gallo ospita la nobile decaduta Fosso e Urbino, trasferte ostiche

Anche il torneo di Eccellenza riprende la sua corsa e la prima giornata del girone di ritorno vedrà impegnati l’Atletico Gallo in casa e il Fossombrone e l’Urbino in trasferta. C’è attesa per vedere se i valori emersi nella prima parte di campionato cambieranno o meno in considerazione del mercato di dicembre. Di certo molte compagini hanno cambiato ‘vestito’ con l’obbiettivo di farsi trovare pronte e belle alle grandi danze della domenica. Si gioca alle ore 14,30, questo il programma.

Atletico Gallo- Maceratese. Nella Maceratese, sono arrivati Misin, Pagliari, De Julis, D’Ercole e Nicolosi, ma di contro ci sono stati diversi partenti. Infortunati Belkaid e Barattini nell’Atletico Gallo che ha recentemente ingaggiato Nicola Del Pivo, inoltre fanno parte della rosa Alessandro Sciamanna e Diego Pulzoni che comunque è influenzato, entrambi acquisiti nel mercato di dicembre. Arbitro Paul Aka Iheukwumere (Aquila).

Fabriano Cerreto- Fossombrone. Il Fossombrone ha svincolato l’attaccante Stefano Del Sante classe ’87 e ha ceduto il centrocampista Gianfilippo Gaia classe 2002 alla Pergolese e l’attaccante Alessandro Loberti classe 2001 alla Fermignanese, a fronte di tre partenze c’è stato l’arrivo (col botto) dell’attaccante Domenico Germinale (cl’87). Arbitro Matteo Pigliacampo (Pesaro).

Valdichienti Ponte- Urbino. "Partita tosta- sottolinea alla vigilia del match il diesse dell’Urbino Francesco Amati, cercheremo di riprenderci la rivincita dopo la sconfitta in Coppa Italia, il mister Ceccarini spera di recuperare alcuni infortunati per farci trovare pronti a questa gara che sia prenuncia molto difficile, il Valdichienti prima della fine del girone di ritorno si è rinforzato con l’attaccante Zira ex Sangiustese e il difensore Albanese". Arbitro Matteo Cavacini (Lanciano).

Atletico Azzurra Colli- Castelfidardo (ore 15). Altro match di sicuro interesse. Si affrontano due team che lottano per posizioni diverse: i locali per la zona playoff e gli ospiti per uscir fuori dalla zona playout. Arbitro Andrea Barbatelli (Macerata).

Atletico Ascoli- Jesi. La capolista Atletico Ascoli si è assicurata qualche giorno fa Daniele Filiaggi (cl’91) punta centrale ex Atletico Azzurra Colli. La Jesina si è rinforzata Lion Giovannini, attaccante esterno classe 1995 lo scorso anno all’Atletico Ascoli e fino a pochi giorni fa nel Colorno (Eccellenza Emilia Romagna). Arbitro Alessio Ercoli (Fermo).

Montefano- Chiesanuova. Gli ospiti con gli arrivi di Cicconetti e De Cesare puntano ad alzare la qualità del centrocampo. Due arrivi in casa del Chiesanuova; De Cesare e Ciucconetti. Arbitro Romario Gorreja (Ancona). Osimana- Atletico Calcio P.S.Elpidio. Due squadre abbastanza rinnovate puntano all’obiettivo che è l’inserimento nei playoff per l’Osimana e la salvezza per il Porto Sant’Elpidio. Arbitro Valerio Paoloni (Ascoli Piceno).

Sangiustese- Marina. Tre arrivi in casa della Sangiustese: Scognamiglio, Lorenzo Cinque (cl’91) ex Sanremese e Proesmans. Arbitro Luca Ricciarini (Pesaro). Amedeo Pisciolini