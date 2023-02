Il Gallo tenta il colpo di giornata "Che test con l’Atletico Ascoli"

PESARO

di Amedeo Pisciolini

In Eccellenza si gioca per l’ottava giornata del girone di ritorno. Calcio d’inizio alle ore 15.

Il programma

Marina-Urbino. "Partita molto difficile – osserva alla vigilia del match il dg dell’Urbino Ivan Santi – perché il Marina viene dalla prima vittoria stagionale e da tre risultati positivi per cui si giocherà forse l’ultima possibilità di agganciare il treno playout anche se distante dodici punti. Per contro noi vogliamo dare continuità dopo la bella vittoria di domenica e l’ultimo periodo un po’ sfortunato dove pur giocando bene avevamo raccolto poco. I ragazzi sono consapevoli del momento e questa per noi sarà una sfida decisiva se vogliamo riprendere il discorso play off. Sarà una gara decisa dagli episodi che speriamo di far girare dalla nostra parte. Purtroppo lamentiamo delle defezioni importanti e questa cosa nel corso dell’anno è stata una costante. Sicuri assenti oggi: Fiorentini, Venarucci e Boccioletti". Arbitro Andrea Barbatelli di Macerata.

Fossombrone-Castelfidardo. Il team metaurense dopo tre pareggi consecutivi vorrebbe qualcosa di più ma non sarà una passeggiata. Il trainer del Fossombrone Michele Fucili presenta così la partita: "Davanti ai nostri tifosi vogliamo dimostrare di meritare le posizioni di alta classifica e solo con una gara di attenzione e sacrificio potremo farlo. Stiamo disputando un grande campionato e non è facile ripetersi ogni anno ma proveremo ad ottenere il massimo anche contro una squadra agguerrita e in salute come il Castelfidardo. Infortunati Codignola e Fraternali, acciaccati Procacci e Spaccazocchi". Il diesse Marco Meschini aggiunge: "Partita tosta contro una squadra in salute, noi con serenità abbiamo un solo risultato da conseguire ed è quello di vincere, speriamo di esserne all’altezza, se così non fosse per colpa degli avversari ci complimenteremo". Arbitro luca Pasqualini di Macerata. Atletico Gallo-Atletico Ascoli. Gara ‘atletica’ in tutti i sensi. "Affrontiamo la capolista – dice il diesse del gallo Ettore Mariotti –, la squadra che finora ha dimostrato di essere la più forte del campionato, praticamente è in testa dalla prima giornata; per noi sarà un bel test per vedere se saremo all’altezza, sicuramente avremo qualche assenza vedi quella di Del Pivo e di qualche infortunato, comunque speriamo dir recuperare qualcuno, sono convinto che chi scenderà in campo darà come abbiamo fatto anche domenica scorsa". Arbitro Ledjan Skura di Jesi.

Le altre gare

in programma

oggi

Porto Sant’Elpidio- Atletico Azzurra Colli; Jesi- Chiesanuova; Osimana- Fabriano Cerreto: Maceratese- Montefano; Sangiustese- Valdichienti Ponte.