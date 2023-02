"Il gol è il mio pane quotidiano Non mi bastano i 264 segnati"

Nell’ultimo weekend all’Athletico Tavullia è riuscito l’aggancio in vetta. Il team di mister Carta che ne ha dette tre al Santa Veneranda ora guida la classifica generale con 39 punti assieme alla Falco Acqualagna che non è andata più in là di un pareggio casalingo contro l’Audax Piobbico. Al secondo posto a meno 2 dalle capolista un altro tandem: il Vismara e la Pergolese. In terza piazza (a meno 4) il Lunano, al quarto posto (a meno 5) la Nuova Real Metauro. In pratica 6 squadre nell’arco di 5 punti si contenderanno la vittoria finale o un posto nella miglior griglia playoff, dove potrebbe reinserirsi l’Osteria Nuova e anche il Real Altofoglia. Da qui in giù c’è bagarre per allontanarsi il più possibile dalla zona playout o evitare l’ultimo posto che significherebbe scendere di categoria. Il ventesimo turno ha partorito 4 vittorie (3 in casa), 4 pareggi e 16 reti. I numeri. La Mercatellese dopo 3 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 1 pareggio) è uscita perdente dal confronto di Pergola. Il Lunano va come un treno: ha raccolto 25 punti nelle ultime 12 partite e vanta il miglior attacco del girone (35). La difesa che ha subito più gol (33)...