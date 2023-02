"Il gol su palla inattiva? Studiato con la Vis"

Stefano Rossoni è un po’ l’emblema della parabola verghiana che è il filo conduttore dei 125 anni di storia della Vis Pesaro: la capacità di fare di necessità virtù, il cuore oltre l’ostacolo, l’arte di arrangiarsi tipicamente napoletana che è sempre appartenuta ai ragazzi di Pantano (piccola Napoli) e quella voglia di acchiappare il risultato, un piccolo sogno, quasi rubandolo alla realtà, superando i propri limiti e, diciamolo, la povertà che la squadra ha spesso vissuto nella sua lunghissima storia. Le metafore possono sembrare esagerate per una partita come quella tra Vis Pesaro e Pontedera che in realtà ha offerto poco, ma il gol sporco di Rossoni, con quella palla spinta tra la foschia e le gambe avversarie a una manciata di minuti dall’amen, ha squarciato l’ombra tenebrosa che l’arbitro aveva steso sul "Benelli" con una direzione dirigistica, per dirla alla Sartre ("Comando io", un po’ come disse Fidel dopo la rivoluzione cubana). Non pareva manco gol: quando Rossoni ha segnato è esplosa la curva Prato, i giocatori hanno preso a sbattersi, in campo e fuori ci si guardava a dirsi "ma è vero?" perché l’arbitro non è corso subito verso il centro del campo per convalidare. Della serie: non è che ci toglie pure questo? Poi, dopo dieci secondi, hanno preso ad esultare anche in Laterale, quando però erano sicuri che il gol non sarebbe stato annullato. Insomma al "Benelli" del "Mai una gioia", anche per percepire un gol sporco tocca penare. Tant’è è. Rossoni racconta: "St Clair ha fatto un ottimo cross e io ho colpito la palla di sinistro, poi c’è stata una piccola deviazione, non so se la palla sarebbe entrata ugualmente,forse sì, però è stata una grande gioia per me correre poi sotto la Prato. Per me come pesarese è qualcosa di speciale".

In quella pedata, in quell’episodio, c’è il tutto il senso della sofferenza chiamata dal tecnico Brevi che l’ha detto subito settimane fa: "Scordatevi di non soffrire in una gara". E chi se lo scorda. Il "Benelli" della pochezza è tutta una sofferenza, dall’erba alle sagome, lo è sempre stato almeno negli ultimi anni, e da queste parti ci sono abituati. Patimenti ed acqua fresca sono il pane settimanale di chi va alla partita. Si capisce poi che quando la palla rotola in porta allo scadere, si esulti smoderatamente. Comunque da quando c’è Brevi la squadra "ruspa" (a Pantano si dice così e pure il mister ha la faccia da pantanese di via Dandolo), cioé lotta, s’attacca alla maglia (Tonucci insegna che lo sanno fare anche a Villa San Martino), le prende e le dà, non si rassegna, cerca di superare i propri limiti (a volte, quando le riesce, speculando su quelli degli altri) con un’arma in più che lo stesso Rossoni riconosce e che ormai abbiamo capito tutti: "Non lasciamo nulla al caso, specie nelle palle inattive che possono essere decisive". Anche stavolta lo sono state e probabilmente continueranno ad esserlo perché in assenza di un attaccante che porta in dote gol in alternativa a Fedato, ci si deve arrangiare. L’impressione è che saranno gli episodi, i dettagli, a dover garantire la permanenza in C per la quale servono tre vittorie e due pareggi, se vogliamo fare i conti della serva. Lucca è una delle partite teoricamente possibili di un finale terrificante (Reggiana, Cesena, Entella, Gubbio tra le avversarie). Palla sporca o episodio cercansi pure in Toscana.

d.e.