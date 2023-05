Il grande valore del premio italiani

La grande prestazione degli italiani di Repesa in gara3 con Milano ha legittimato ancora di più il premio italiani che la Carpegna Prosciutto si è aggiudicata precedendo in classifica Varese e Trento nella speciale graduatoria degli under 26, alla quale possono partecipare solamente le società che scelgono la formula del 5+5. Il premio complessivo ammonta a 250.000 euro da dividere in cinque (35% alla prima, 25% alla seconda, 20% alla terza, 10% a quarta e quinta) ma le retrocessioni di Trieste e Verona escludono le ultime due, dunque le proporzioni saranno da rivedere, in aumento. Pesaro ha conquistato il primo posto schierando giocatori italiani di formazione per un totale di 1.393 minuti, pari al 25,6% del totale, seguita da Openjobmetis con 1.197 (21,9%) e Dolomiti Energia con 958 minuti (17,6%). Ma sopratutto, così facendo, li ha valorizzati e ha fatto crescere un patrimonio del club.