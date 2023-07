Il Loreto adesso ci crede davvero Un biennale con Giorgio Broglia

Avendo firmato Giorgio Broglia, il Loreto conferma di voler essere la società protagonista del girone E della B interregionale. D’altra parte Broglia, ala classe 1986, è un sicurezza visto che ha vinto 4 campionati di Serie B in carriera con Poderosa Montegranaro, Rimini ed in ultimo Vigevano con cui un mese fa ha conquistato la promozione in Serie A2 al termine di una stagione da 8,7 punti, 3,9 rimbalzi e 2,4 assist. Con il Loreto sarebbe stato siglato un contratto biennale. Riportare Broglia a giocare a Pesaro è un primo segnale molto positivo per Federico Ligi. Dopo il trasferimento da Pesaro alle giovanili di Rimini, poi l’esperienza in A2 a Rimini e gli anni in serie B tra Santarcangelo, Recanati e Rieti, spesso a fianco di Rivali, Broglia ha appena festeggiato a Vigevano. "Avevamo un pubblico da brividi e soprattutto un gruppo fantastico – racconta – che sulla carta non era la favorita degli spareggi a quattro per la A2. Ma abbiamo fatto un capolavoro". Se la cabala c’entra, la presenza di Giorgio Broglia dà esperienza, capacità ed entusiasmo al gruppo del patron Lorenzo Pizza. "Registro un grande rilancio delle minors a Pesaro, che è una vera città del Basket – dice Broglia alla trasmissione web “Immarcabili“ –, dobbiamo sempre ricordare che c’è una marea di ragazzi che vuole giocare a basket. Con Bramante, Pisaurum e Loreto sarà una stagione di derbies". Intanto l’ala pesarese parteciperà ai campionato europei universitari come vice allenatore del Cus Bologna. Poi comincerà gli allenamenti con il Loreto che ha firmato anche il play fanese Matteo Battisti, protagonista per quattro campionati a Cesena e per un biennio in C Gold lombarda con l’OSA Milano con cui ha conquistato poche settimane fa la promozione in Serie B Interregionale.

l.lu.