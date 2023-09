Il Loreto bombarda il Bramante a Pesaro: 73-47

Nell’italservice day la formazione del Loreto non poteva certo sembrare disattenta. A farne le spese è stato un Bramante in giornata no al tiro. Con la Foglietti band che stavolta non ha concesso neanche un quarto alla formazione avversaria, chiudendo alla fine con un netto 73-47. Ma andiamo per ordine. Proprio Lorenzo Pizza ha aperto la presentazione della squadra di basket spalleggiato dal general manager Federico Ligi e dal segretario Fabrizio Pagnini. Protagonisti con i ragazzi della prima squadra, coach Stefano Foglietti e i componenti dello staff: il team manager Alessandro Rinolfi, il preparatore Pietro Giorgi, gli assistent coach Roberto Terenzi e Carlo Monterisi, l’addetto alle statistiche Luca Fattori, l’addetto agli arbitri Fabio Tartaglia. Poi ha sfilato il vivaio guidato da Andrej Rinolfi con gli istruttori Maurizio Mosca e Simone Rinolfi.

Dopo la kermesse è cominciata l’amichevole che ha visto il Loreto prevalere nettamente sul Bramante, conducendo il match dall’inizio alla fine, mostrando una buona condizione fisica, oltre a interessanti spunti tecnici. In realtà la formazione di Massimiliano Nicolini ha retto solo il primo quarto con Ricci e Delfino. Ma Cipriani e Casoni hanno imposto pian piano il loro tiro dalla distanza (25-19). In realtà le bombe hanno consentito a Obiekwe (11 punti) di mettere la firma sul risultato finale che è stato deciso dal tiro dalla distanza dei gialli del Loreto hanno chiuso con una media del 42,3% da tre. Rispetto al 22% del Bramante. C’è poco da aggiungere, la superiorità del Loreto è stata netta nel secondo quarto (18-5), mentre nel terzo e quarto Broglia e soci hanno comunque avuto la meglio (17-15 e 13-8). Gli ultimi ad arrendersi sono stati Delfino e Stefani.

Il tabellino. Loreto: Lovisotto 4, Battisti 5, Maruca 8, Obiekwe 11, Casoni 8, Rupil 11, Cevolini 2, Cipriani 10, Tombari, Foglietti 7, Tognacci 4, Broglia 3. Bramante: Ricci 4, Ferri 3, Centis 7, Panzieri 4, Delfino 10, Sabbioni, Sgarzini, Stefani 4, Druga, Nicolini 3, Crescenzi 5, Cavedine.