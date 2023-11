Il Loreto vince facile con Ancona

loreto

90

ancona

45

: Lovisotto 15, Cevolini 6, Battisti 3, Cipriani 7, Monterisi ne, Maruca 7, Obiekwe 13, Tombari, Tognacci 7, Foglietti D. 2, Broglia 4, Casoni 26. All. Foglietti S.

ANCONA: Bora, Monaco 5, Virgili 10, Filippetti 8, Piccionne 2, D’Agnano 7, Kumer 9, Tamboura 2, Barletta, Zanotto, Diop 2, Balducci. All. Petitto.

Parziali: 16-9, 41-19, 66-37, 90-45. Usciti per 5 falli: nessuno

Vittoria agevole del Loreto che in casa conquista due punti preziosi per l’alta classifica. a farne le spese una giovane Ancona che gioca con tutti under 19.

L’Italservice è stata abile a tenere la testa concentrata in una partita comunque piacevole. Tra i locali in evidenza Casoni. Per lui 26 punti e tanta qualità. Ma tutta la squadra ha girato bene.

b.t.