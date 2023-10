Il Lunano centra il tris con la Mercatellese

lunano

: Gallinetta, Bosoi (13’st Filippini), Liera (18’st Calabresi), Micheli, Mazzoli, Bracci, Pagliardini (27’ st Zazzeroni), Baldelli, Nobili (36’ st Portogallo), Mancini, Gianotti (24’ st Galletti). All. Fabbri

MERCATELLESE: Rossi, Sansuini (27’ st Matteucci), Gregori Simone, Ndoj, Rocco, Buruiana (1’ st Manca), Cerpolini, Benedetti (11’ st Ciaffoni), Romanini (34’ st Sacchi), Gori, Bruscia. All. Cappelli

Arbitro: Biagini di pesaro Reti: 11’pt Baldelli, 16’pt e 30’pt Pagliardini, 41’st Gori

Lunano vince e convince. Primo tempo a senso unico: i locali la sbloccano con Mancini che serve a Baldelli un’assist a centro area. Poi Pagliardini recupera una palla, salta due giocatori e sigla il 2-0. Al 30’ lancio lungo in velocità di Nobili per il solito Pagliardini, che si invola verso la porta e, a tu per tu con Rossi, e fa il tris. Nella ripresa i ritmi calano e il Lunano gestisce il vantaggio; nel finale c’è tempo per il goal della bandiera.