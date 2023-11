Il Lunano danza con la Falco. Due reti e arrivano tre punti

lunano

: Gallinetta, Bosoi (35’st Calabresi), Liera (19’st Micheli), Baldelli, Mazzoli, Nobili, Pagliardini, Seck (43’st Portogallo), Zazzeroni, Mancini N. (29’st Filippini), Gianotti.

FALCO ACQUALAGNA: Gori, Ciampiconi, Bartoli D. (5’st Foresto), Stefani, Smacchia (29’st Orlandi), Renghi, Giovanelli Fraternali (20’st Grilli), Marcucci, Ottaviani, Bartoli E. (31’st Di Muccio), Ferraraccio.

Arbitro: Di Tago di Macerata.

Reti: 43’ pt Pagliardini, 9’ st Mancini Note: I due allenatori non erano in panchina. Fabbri impegnato con la nazionale sammarinese e Salvi squalificato.

Prestazione solida del Lunano (foto) che, nella seconda partita consecutiva tra le mura amiche, batte senza particolari difficoltà la Falco Acqualagna. I locali sembrano da subito voler controllare il match e sfiorano il vantaggio al quarto d’ora, quando Mancini sotto porta manca il bersaglio. Il gol arriva al 43’: lancio delizioso di Mancini per il solito Pagliardini che batte l’estremo difensore ospite per l’1-0. Sesto centro in campionato per il numero 7, ancora una volta tra i migliori in campo. Nella seconda frazione i padroni di casa prendono consapevolezza e consolidano immediatamente il vantaggio, ancora una volta grazie un lancio, questa volta di Zazzeroni: Mancini si trova a tu per tu con l’estremo difensore avversario e ritrova il goal, per la gioia di un Comunale gremito di sostenitori biancoverdi. Il Lunano quindi amministra la partita, nonostante ciò sfiora più volte il tris: prima con Filippini (appena entrato), poi con Zazzeroni e nel recupero con Pagliardini. Grazie al successo i ragazzi di mister Fabbri conquistano la vetta della classifica, anche se solo per una notte in attesa della partita del Montecalvo.