Il match-clou va alla Vuelle A: battuti gli Spartans

Nel campionato di Divisione Regionale 2, girone A, la settimana scorsa si è disputato il derby pesarese valevole per il primo posto in solitaria tra gli Spartans e la Vuelle A. I padroni di casa degli Spartans iniziano meglio il big match chiudendo il primo quarto avanti 21-12, non riuscendo però a fuggire ma anzi facendosi rosicchiare qualche punto, chiudendo comunque il primo tempo avanti 34-30. Nel secondo tempo però esce molto meglio la VL A che, guidata da un super Gaballo con 21 punti, sorpassa grazie al 19-27 del terzo periodo e poi mantiene il vantaggio vincendo 77-71. Dietro di loro vi è Urbania che sarebbe imbattuta anch’essa ma ha due partite da recuperare e poi un solco di tre partite dato che al quarto posto, con 8 punti, ci sono tre formazioni tra cui figurano la Cmb Lupo Pantano e la Mba Metauro. Quest’ultima ha avuto la meglio contro la formazione del Cus Urbino 52-56 con una grande rimonta, dopo essere stata sotto anche di 16 punti, mentre la Lupo ha superato Montecchio col punteggio di 49-55 condannandola così all’ultimo posto in solitaria. Appena sotto la quarta posizione c’è un altro gruppo di formazioni a 6 punti, come i Trashmen e l’Asd Candelara che si sono affrontati l’uno contro l’altro. Primo quarto dominato da Candelara padrone di casa (19-11) prima che gli ospiti si rifacciano sotto nel secondo quarto e poi disputino un grande secondo tempo per ribaltare la partita e vincere agilmente 56-70. Non bastano a Candelara i 21 punti di Giovanelli perché nei Trashmen Bernabè e Bongiorno combinano per 30 punti totali. Chiude la giornata la larga vittoria di Acqualagna ai danni di Cagli (73-47) che gli permette di lasciare l’ultima posizione e raggiungere quota quattro punti, mentre Urbania e i Real Pirates hanno rinviato la loro partita.

l.s.