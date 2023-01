Il mercato decolla, Tonucci in arrivo al Benelli e Provazza fa gola a tre squadre

Per una Vis in campo a Fiorenzuola, ce n’è un’altra che gioca un’altra partita. Quella del mercato. Capitanato dal responsabile dell’area tecnica Menga, che col prestito di Cusumano a Lecco ha inaugurato una sessione invernale necessaria per rimodellare e rinforzare la rosa. Soprattutto in difesa, dove è fatta per l’approdo in biancorosso di Denis Tonucci, pesarese classe ’88, una vita spesa lontano dalla propria città. Tra Cesena (col Cavalluccio ha debuttato in B) e Ajaccio (Ligue 1 Francese), oltre a Modena, Brescia, Bari e Foggia (in B).

Nelle ultime quattro stagioni si è diviso tra Catania e Juve Stabia, ed è proprio con le vespe ad aver vissuto la sua ultima esperienza, culminata con le 8 presenze sotto la guida dell’ex Vis Colucci. L’ufficialità arriverà all’inizio della prossima settimana, col giocatore pronto ad aggregarsi al gruppo di mister Brevi e, eventualmente, a debuttare nel match interno con l’Olbia. L’arrivo di Tonucci potrebbe fare il paio con un innesto sulla corsia di destra. Il nome caldo in questo senso è quello di Devid Bouah, terzino destro classe 2001 di proprietà della Reggina, club con cui i biancorossi possono vantare solidi rapporti. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, in carriera Bouah ha collezionato 11 presenze in B col Cosenza e 13 gettoni in C col Teramo, rendendolo già un profilo affidabile per la terza serie. Gli amaranto potrebbero girarlo in C per dargli quel minutaggio che a Reggio Calabria fino a qui non ha trovato, complice l’esplosione di Pierozzi. Sempre a proposito di calciatori amaranto, non mancherebbero gli estimatori per l’esterno vissino Provazza (foto), ora ai box per noie fisiche: il classe 2003 piacerebbe a Foggia, Torres e Gelbison. Così come Cannavò, finito nel mirino dell’Ancona per lo slot di vice Spagnoli, così come di Lucchese, Virtus Entella e l’ambizioso Sangiuliano (fresco di acquisto dell’ex Bari Floriano).

Situazioni da tenere monitorate alla pari di quella di capitan Gavazzi, sì legato alla Vis fino al 30 giugno 2025, ma sulle cui tracce ci sarebbero Recanatese, Giugliano e Fidelis Andria. Le altre di C. L’Imolese ha annunciato gli attaccanti Paponi e Simeri (dal Bari) e il centrocampista Bertaso (dal Trento), e potrebbe regalarsi il terzino Doda (dal Palermo). Sfumato all’ultimo Markic (Foggia). Al Fiorenzuola, avversario dei biancorossi nel match odierno, è tornato il difensore Gabriele Piccinini (in prestito dal Pisa), fratello dell’ex vissino Stefano. Il Gubbio ha salutato l’attaccante Francofonte (Gelbison) e ha ufficializzato il difensore Dutu (Fiorentina). L’Olbia ha salutato l’ex Lazio Minala, mentre la Torres, dopo l’arrivo del trequartista Saporiti, starebbe cercando un centrocampista. Un centrocampista l’ha trovato invece la Reggiana, fresca di tesseramento dell’ex Cosenza Vallocchia. Inoltre gli emiliani starebbero lavorando per il trequartista Capone, nella prima parte di stagione al Sudtirol ma di proprietà dell’Atalanta.

Riccardo Spendolini