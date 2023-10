Il Meteor 101 coglie il bis alla "Veleziana"

Un ottobre da incorniciare per il Meteor 101. L’imbarcazione portacolori del Club Nautico Pesaro aveva ben figurato alla Barcolana di Trieste piazzandosi ai piedi del podio di categoria, con un quarto posto su oltre 100 iscritti. Domenica scorsa ha aggiunto al suo nutrito palmares un altro traguardo prestigioso, quello della "Veleziana", regata che si svolge nella cornice delle acque della città lagunare. Il Meteor 101 infatti è stato il primo della sua categoria, dopo tre combattutissime ore di regata, a tagliare il traguardo posto fra piazza San Marco e l’isola di San Giorgio Maggiore in uno scenario senza pari. "A bordo avevamo Stefano Florio alle scotte e Giulia Striglio a prua che sono stati formidabili - racconta il timoniere, Francesco Piccarreta -, abbiamo duellato per quasi tutta la regata con Bloody Mary, una temibile barca di Ravenna che ci ha dato davvero tanto filo da torcere e che solo nel finale di gara, con un po’ di fortuna siamo riusciti a mettere dietro la nostra poppa. Vincere a Venezia ha sempre un sapore particolare e aver bissato il successo dell’anno scorso ci rende davvero orgogliosi".

e.f.