"Il mio Cagli dei miracoli"

L’Atletic Cagli Calcio 5 è campione regionale di serie C. Nato nel 2007 e dal 2014 fa parte della Polisportiva Cagli. In finale ha battuto per 3-2 il Montegranaro. "Il roster dei giocatori e dirigenti è interamente cagliese – spiega il presidente Fabio Faggiani –, con obiettivo della crescita dei ragazzi del settore giovanile, ne sono la riprova l’ottima prestazioni di due 2006 Marchionni e Santi e la bassa età media di tutta la rosa". Il successo ottenuto al PalaCampanara era il primo obiettivo stagionale del club: "E’ stata una grande soddisfazione riportare a Cagli la coppa più importante regionale e accedere alle fasi nazionali rappresentando la nostra regione – continua il massimo dirigente –. Soddisfazione doppia per averlo fatto con nostri giovani per portare in alto il nome della città. Abbiamo lavorato da settembre per raggiungere questo risultato, i ragazzi e lo staff tecnico hanno raggiunto l’obiettivo, portare Cagli sul trono delle Marche. Un ringraziamento a tutti i numerosi Cagliesi venuti a Pesaro per sostenere i loro ragazzi".

Sorride anche l’Italservice under 17 campione regionale dopo aver battuto in finale per 2-0 il Cerreto d’Esi. "Siamo riusciti a bissare il successo dell’anno scorso – racconta il coach Federico Baldarelli -. La finale è stata una partita difficile come ci aspettavamo, contro avversari di ottimo livello a cui vanno i miei complimenti. Siamo riusciti a portarla dalla nostra parte credo con merito con caparbietà, fiducia e coraggio". E continua: "Come spesso accade in queste gare il primo tempo è stato un po’ bloccato, ma nella ripresa abbiamo trovato i due gol che ci hanno permesso di prevalere. Il capitano Ortolani l’ha sbloccata con una bella invenzione e Frontino ha messo il sigillo poco dopo". Poi spazio ai ringraziamenti: "Il mio grazie però va a tutto il gruppo, solo tutti insieme si raggiungono questi bei traguardi. Grazie anche allo staff tecnico, al presidente Pizza e alla società tutta che sempre di più sta dimostrando di credere nel lavoro del settore giovanile, mettendoci a disposizione tutto ciò che occorre per portare avanti un progetto serio per il futuro".

Beatrice Terenzi