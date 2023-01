"Il mio Fano è da applausi Cacciate tutte le paure"

Il Fano ha presentato ricorso contro la squalifica di tre giornate di Capezzani rimediata per l’espulsione nel match di due domeniche fa contro il Team Nuova Florida e aspetta a giorni la decisione del Giudice sportivo di 1° grado. La società granata ha deciso di presentarlo in quanto, grazie al filmato della gara che era stata trasmessa in diretta su facebook, si evincerebbe una incongruenza tra quanto dichiarato nel referto dall’arbitro Dorillo che lo aveva espulso "per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario" (come è scritto nel referto), e quanto invece mostrano le immagini della gara. Il Fano si aspetta da giudice quando meno una riduzione del numero di giornate, almeno da tre a due, valutando del tutto esagerata la pena rispetto al gesto compiuto dall’ex Tolentino e sanzionato in maniera eccessiva da un arbitro che non è parso molto obiettivo durante tutta la gara.

Squadra. Ieri pomeriggio il Fano ha ripresa ad allenarsi e lo ha fatto al "Mancini" nella parte dietro il terreno di gioco. Le brutte condizioni meteo hanno consigliato di non utilizzare il campo per non rovinarlo in attesa del match casalingo di domenica prossima contro il Tolentino. Così la truppa di mister Mosconi ha fatto una leggera seduta di scarico e poco più. Giusto per riprendere la settimana tipo di preparazione dopo il lunedì di riposo nuovamente concesso dalla dirigenza quale premio per la vittoria di Pineto. La scorsa settimana, infatti, all’indomani della sconfitta interna col Nuova Florida alla squadra e allo staff tecnico era stato negato il riposo del lunedì: tutti erano stati chiamati a rapporto dal direttore sportivo per una serie di confronti che, alla luce del risultato ottenuto in terra d’Abruzzo dei aver dato i frutti. Proprio dal duro faccia a faccia tra dirigenza, staff e giocatori deve essere scattata la molla che ha fatto si che a Pineto la squadra avesse una reazione diversa. Dallo scambio di opinioni si è passato ai fatti, come ci ha tenuto a dichiarare lo stesso mister Mosconi dopo la vittoria (foto l’applauso di capitan Broso e compagni ai tifosi) sul Pineto. "Era la partita giusta – ribadisce il tecnico di Gualdo Tadino – per togliere le nostre paure. Ci eravamo portati dietro un trend negativo e ci voleva una prestazione del genere per riacquistare autostima. Dovevamo dare un segnale importante, era un atto dovuto ai nostri tifosi e alla città di Fano". Da oggi ci si dovrebbe allenare ai campo dei Militari.

Solidarietà. Per chiudere bel gesto ieri sera della società granata alla "Cena grassa" tenutasi al Mediterraneo Show Restaurant (in Strada Nazionale Adriatica Nord, 53) e organizzata dall’Ente Carnevalesca. Poiché il ricavato della cena era destinato in beneficenza all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Pesaro e Urbino, per abbattere i costi e permettere che l’intero incasso fosse devoluto, il direttore sportivo Rino D’Agnelli, il team manager Pier Paolo Storoni, il capitano Antonio Broso e il mediano Gianluca Urbinati hanno indossato la divisa di servizio ai tavoli ed hanno fatto per una sera i camerieri.

sil.cla.