"Il mio Montecchio ha fatto un miracolo"

Ai massimi vertici societari della K Sport Montecchio c’è l’avvocato Enrico Tiboni, uomo di legge con l’amore per il calcio, in particolare dilettantistico.

Tiboni si considera più presidente o tifoso?

"È una bella lotta, dalla quale credo che il tifoso ne esca vincente la seconda".

Come ha fatto a risollevare in pochi anni le sorti del Montecchio?

"Cinque anni fa, un gruppo di ragazzi di Montecchio mi ha chiesto di aiutarli a costituire una nuova società che potesse riportare il calcio a Montecchio. È stato facile convincermi anche perché sono un grande appassionato di sport e di calcio in particolare. Siamo saliti in Seconda categoria, creando un discreto interesse e fondendoci con l’Azzurra, iscritta in Prima categoria e con un grande settore giovanile: sono bastati un paio di incontri ed una stretta di mano guardandoci negli occhi per raggiungere l’intesa su tutti i fronti, continuando a ricoprire il ruolo di presidente. Dalla Prima categoria si è passati in Promozione, fino a questa annata fantastica, grazie a tutto il gruppo dirigenziale in particolare al dg Matteo Mariani e al ds Raffaele Pitta due persone malate di calcio quanto me".

Se l’aspettava una stagione così?

"La voglia all’inizio anno di allestire una buona squadra che potesse competere con altre società per la vittoria del campionato c’era, ma riuscirci come siamo stati capaci di fare noi, è una cosa straordinaria che sinceramente non mi aspettavo, ma che sicuramente sarà ricordata negli annali del calcio. E qui si vede che sono stati bravi i giocatori e in particolar modo il mister Lilli di competere c’era, ma un anno così, non me lo aspettavo. Una stagione che sarà ricordata. Bravi i giocatori e a mister Lilli".

Gli ingredienti del successo?

"Tutte le volte che parlavo con i giocatori, dicevo sempre che se si vince lo si fa in tre: società, mister e squadra, dove la squadra rappresentava la locomotiva del gruppo, e ogni volta che prendevamo un vantaggio dicevo loro che si doveva fare un bel nodo, a dimostrazione che sino a qui siamo arrivati ma non volevo scendere al di sotto di quel nodo".

Quanto ha contato Paoli?

"Paoli come giocatore e come persona ha confermato quello che di bene si diceva di lui, ma in più è stato bravo a stimolare i compagni. In campo è stato un punto di riferimento. Ma tutti sono stati tutti all’altezza di Paoli, bastava vedere l’intensità degli allenamenti. Citazione particolare per i fuori quota e al loro impegno oltre la carta d’identità".

Come sono i rapporti con l’amministrazione comunale?

"Buoni. Abbiamo in gestione sia gli impianti di Montecchio con due campi sportivi, lo stadio con il manto in erba curatissimo dagli addetti e invidiato da tante società, e un Supplementare in erba sintetica. Poi gli impianti della Morciola anche qui con due campi sportivi uno in erba e uno in erba sintetica: questo ci permette di sviluppare l’attività del settore giovanile con circa 500 iscritti, dai Primi calci e Pulcini a salire Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores. Quest’ultima quest’anno ha vinto il campionato provinciale".

A proposito di settore giovanile, che importanza date al settore?

"Devo dire che il settore giovanile è il nostro fiore all’occhiello, tanto da esserci fregiati del titolo di scuola di Élite. Con noi lavorano diverse figure professionali che oltre a curare l’attività tecnica, dettano le linee di insegnamento per i bambini: dal puro divertimento per i più piccoli alle basi tecniche per i più grandi, soffermandosi sul comportamento da tenere per la giusta crescita del ragazzo".

Di cosa ha bisogno il tuo club?

"Sicuramente di più volontari, perché la famiglia sta crescendo velocemente, ma che abbiano la stessa passione di quelli che già ne fanno parte".

I programmi futuri?

"Vogliamo crescere ancora per essere per tutta la zona che va da Pesaro a Urbino un punto di riferimento serio e concreto".

Cercherà di avere rapporti con la Vis Pesaro?

"Se ci sarà l’occasione, certamente non sarò io a tirarmi indietro, la differenza la fanno sempre le persone e credo che un confronto può far bene a noi come a loro. Ma la stessa cosa vale anche per le altre società sportive che hanno programmi seri e concreti".

Amedeo Pisciolini