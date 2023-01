Il MondolfoMarotta ci prova ma il match finisce senza reti

olimpia marzocca

0

mondolfomarotta

0

OLIMPIA : Giovagnoli, Asoli, Breccia, Arsendi, Montanari, Tomba, Abbruciati, Tonucci, Rossetti, Felicissimo (33’st Galli), Campomaggi (1’st Santi Amantini). All. Giuliani. ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Travaglini, Pacenti, Morganti, Marzano (40’st Biondi), Simone, Polverari (6’st Bracci), Marconi (1’st Creatore), Cordella, Frulla (23’st Vitali), Bertarelli. All. Pompei A.

Arbitro: Motzo di Pesaro.

Note: espulso al 26’ st Rossetti per doppia ammonizione; ammonti: Marzano, Asoli, Montanari, Tomba, Cordella.

Finisce a reti inviolate una gara con grande atletismo. Prima occasione per l’Atletico al 9’ da calcio d’angolo con palla che danza in area con ultimo tocco di Cordella di testa che mette a lato. Risponde al 14’ Rossetti che in mischia calcia fuori di poco. Poi Bertarelli riceve palla al limite, resiste alla carica del difensore e si accentra calciando alto. Al 35’ Polverari non arriva di un soffio di testa su cross di Pacenti e subito dopo costringe in angolo la retroguardia del Marzocca. Nella ripresa la partita è molto spezzettata. Il Marzocca cerca di togliere il ritmo all’Atletico che ha una ottima occasione al 28’ con un gran colpo di testa di Marzano cui risponde l’estremo del Marzocca. Al 33’ è invece Travaglini che da fuori impegna severamente Giovagnoli. Al 1’ di recupero mischia in area con l’Atletico che arriva alla conclusione prima con Biondi poi con Bracci ma sempre debolmente. Punto guadagnato per il Marzocca che ha puntato solo al pareggio, perdendo tempo nel ripresa, agevolata dall’arbitro che non ha tenuto bene in pugno l’incontro.