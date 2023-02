Il MondolfoMarotta paga gli errori E il K Sport Montecchio non fa sconti

MAROTTA

0

K SPORT MONTECCHIO

2

ATLETICO MAROTTA: Montesi, Catalano, Orciani (35’st Giobellina), Morganti (26’st Piccioli), Travaglini, Marzano (35’st Simone), Vitali (19’st Frulla), Marconi, Cordella, Bracci, Bertarelli ( 26’st Pompei D.). All. Pompei A.

K SPORT MONTECCHIO: Celato, Pizzagalli, Baruffi, Paoli, Bellucci, Fontana (29’ Passeri), Bastianoni, Rossi (37’st Paduano), Vegliò (31’st Tatò), Peluso, Baldelli (31’st Ferrini). All. Lilli.

Arbitro: Eletto di Macerata

Reti: 2’pt aut. Marzano, 23’st Baldelli

Vittoria all’inglese della capolista. Dopo una buona occasione per l’Atletico con Bracci che chiama alla deviazione in angolo Celato, al 2’ passa in vantaggio il K Sport: passaggio errato di Catalano intercettato dalla retroguardia che fa ripartire velocemente gli avanti ospiti che arrivano al tiro con Bastianoni su cui Montesi sembra esserci ma la palla viene deviata sfortunatamente in rete da Marzano. Dopo la partenza sprint, nel primo tempo non si segnalano occasioni degne di nota.

Ripresa che sembra la fotocopia del primo tempo. Al 10’ ennesimo errore difensivo e Marzano salva sulla linea. Poi punizione di Morganti con Celato che vola a deviare in angolo. Sul corner Travaglini di testa alza la mira. Al 23’ raddoppia Baldelli dopo una prodigiosa respinta di Montesi, anche se l’azione sembra viziata da un evidente fuorigioco. Subito dopo l’arbitro sorvola su un fallo da rigore in area a favore dell’Atletico. Nel finale vicino al gol l’Atletico con un colpo di testa di Cordella che Celato devia in angolo. Vince meritatamente il K Sport senza strafare ma imbrigliando i padroni di casa, che non sono sicuramente fortunati in questo periodo visto che alla prima occasione subiscono un gol su deviazione di un proprio giocatore che cambia il corso della partita. K Sport lanciato in vetta e Atletico che deve ricompattarsi e pensare già alla prossima insidiosa trasferta di Cagli.