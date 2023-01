Il Montecchio festeggia in pieno recupero

S. ORSO: Palazzi, Rossi, Vitali, De Angelis, Alegi, Brocca, Pasini(15’st Balducci), Mattioli, Saurro (25’st Riberti), Luchetti(46’st Paolini), Grussu. All. Fulgini.

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Pizzagalli, Baruffi (25’st Ferrini), Paoli, Bellucci, Passeri, Bastianoni (35’ st Pierini), Dominici, Vegli, Sartori, Mazzari. All. Lilli.

Arbitro: Ricciarini di Pesaro.

Reti: 45’ pt Bellucci, 20’ st Pasini, 46’ st Sartori.

Vittoria in pieno recupero del Montecchio nel big match della 17 giornata. Partita piacevole nella prima frazione di gioco dove la squadra locale esprime un gioco aggressivo e di intensità senza creare però occasioni vere e proprie. E’ infatti Pasini che con i suoi classici inserimenti crea qualche grattacapo all’attenta retroguardia montecchiese. Dopo una pericolosa conclusione del centrocampista ospite Dominici, il K-Sport si porta in vantaggio su uno schema da palla ferma dove il bravo Bellucci infila di testa l’incolpevole Palazzi La compagine fanese riparte con il piglio giusto e al 20’ della ripresa pareggia meritatamente con Pasini che dai venti metri fa partire un tiro che si insacca nell’angolino dove non può arrivare Celato. Le due squadre si studiano e lottano a centrocampo ,sembrava tutto fatto per un pareggio ma nel recupero Sartori segna il goal della vittoria facendo sognare i numerosi e chiassosi tifosi montecchiesi. C’e’ tanto rammarico per i ragazzi di mister Fulgini sopratutto per la prestazione vista oggi al "Montesi" giocandosela alla pari con la corazzata del campionato. Il K-Sport torna a casa con tre punti e sempre più al comando della classifica.

Tommaso Giancarli