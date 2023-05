Il Montecchio non fa "sconti" Maggi (Urbania): "Ho fiducia"

Continua nella sua marcia vincente la K Sport Montecchio. Dopo aver vinto la settimana precedente matematicamente il campionato, la squadra del presidente Tiboni è andata vincere a Urbania, seconda in classifica. "Sapevamo che era una partita difficile e così è stato – osserva il giorno il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi –. Dopo il doppio svantaggio, l’abbiamo riaperta con Pagliardini ma nel finale ci è mancato il guizzo per il pari. Sebbene veniamo da due sconfitte, la classifica dice che siamo secondi con 6 punti sulla terza, per cui è giusto analizzare gli errori fatti ma anche rimanere equilibrati e fiduciosi in vista del rush finale".

Pari e patta nel derby tra il Valfoglia e l’Atletico Mondolfo Marotta. "Sostanzialmente il risultato è giusto – sottolinea il diesse del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli – nel primo tempo noi dopo lo svantaggio siamo stati più in ‘palla’, peccato non essere riusciti a capitalizzare le occasioni con Bracci e Orciani. Nella ripresa dopo la girandola dei cambi il Valfoglia ha mostrato tutta la sua qualità soprattutto nelle ripartenze. Un punto che muove la classifica ottenuto in un campo difficile. Adesso ci attendono tre finali per ottenere la salvezza diretta". "Pareggio sofferto e sudato – dice dalla parte del Valfoglia il dg Andrea Rossi – con un buon Marotta Mondolfo che ha interpretato una gara di temperamento e grinta e soprattutto nel primo tempo ci ha messo molto in difficoltà. Siamo andati in vantaggio con un bel gol di capitan Cenciarini, ma poi abbiamo sprecato tutto con un maldestro rigore regalato al Marotta per grave errore difensivo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio ed al 93° abbiamo avuto la palla gol per vincere. Stiamo pagando ogni partita 4-5 assenze di giocatori importanti più un trend che ci tormenta da gennaio. Dobbiamo anche recuperare brillantezza e condizione per un finale di fatica e sudore".

Un punto a testa sabato tra Villa San Martino e San Costanzo. "Ci aspettavamo un San Costanzo agguerrito è così è stato – commenta il diesse del Villa San Martino Luca Bocci – purtroppo abbiamo approcciato male in tutti e due i tempi, e poi rimediare è sempre difficile. L’applicazione dei ragazzi c’è stata, lo testimoniano le tante occasioni create e il giusto pari allo scadere, ma ci serve qualcosa in più. In questo momento la testa fa la differenza e noi dobbiamo ritrovare lucidità e sicurezza. Abbiamo tre battaglie e dobbiamo raccogliere il massimo".

La sconfitta del S. Orso è commentata dal mister Pierangelo Fulgini: "Ad Osimo purtroppo abbiamo fatto un primo tempo che ha compromesso la partita, nel secondo siamo migliorati riuscendo a procurarci diverse opportunità per pareggiare compreso il calcio di rigore che non abbiamo concretizzato. Sconfitta sul campo del Marzocca la Cagliese e ora la graduatoria per il team allenato da mister Bettelli è più deficitaria.

Amedeo Pisciolini