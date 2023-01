Il Montecchio scava un vuoto di nove punti Mister Lilli però frena: "Non è ancora fatta"

Nel testa-coda di sabato scorso la K Sport Montecchio ne ha dette tre al San Costanzo, incamerando così la dodicesima vittoria su diciassette gare. Ora domenica prossima osserverà il turno di riposo. A guidare la squadra che è prima in classifica praticamente dall’inizio della stagione è Simone Lilli , un giovane mister che prima di salire a Montecchio è stato l’allenatore del Torconca, della Marignanese e del Cattolica. Mister Lilli parte dal successo a San Costanzo. "I ragazzi hanno affrontato la partita con consapevolezza e attenzione ed hanno avuto un atteggiamento giusto. La vittoria è stata meritata ma per nulla scontata (il secondo gol lo abbiamo realizzato a 5 minuti dalla fine) anche perché abbiamo incontrato un avversario che non ha mollato niente ed ha combattuto con coraggio e determinazione. Adesso abbiamo un turno di riposo risposo e poi subito concentrati per la partita con la Cagliese". Nove punti di vantaggio, squadra in fuga ma, "con 16 partite ancora da disputare e 48 punti a disposizione direi che è troppo presto e presuntuoso da parte nostra parlare di fuga. Con tre punti a disposizione per la vittoria, se commetti passi falsi è un attimo che gli avversari si rifanno sotto. Stiamo facendo bene e per continuare bisogna vivere partita per partita e non lasciare niente al caso aumentando il ritmo (soprattutto mentale) delle situazioni che andremo a fare e vivere".

Le concorrenti non mancano: "Le principali per la vittoria finale sono i Portuali Ancona e l’Urbania. Con la doverosa premessa che sarà difficile ogni domenica in quanto i punti faranno comodo a tutti e quindi si lotterà fino alla fine".Il tecnico allena nelle Marche per la prima volta: "Ho trovato un campionato competitivo, con giocatori bravi e tanta passione. Quanto allpobbligo del terzo under (2004), ho visto diversi giocatori con buone potenzialità". Lollo Paoli, calciatore di serie superiore si è calato "alla grande tra i dilettanti – dice Lilli – è un giocatore importante sia in partita che in settimana. Ha portato grande mentalità e consapevolezza, dimostrando quotidianamente cosa occorre per diventare un giocatore protagonista".

Recuperi. Le partite di Eccellenza non disputate nell’ultimo turno (Fabriano Cerreto-O.S.Elpidio e Urbino-Chiesanuova) verranno recuperate mercoledì 1 febbraio alle 15. Stessa data anche per il recupero della gara di Prima categoria: Pergolese-Audax Piobbico

Amedeo Pisciolini