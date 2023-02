Ieri la Reyer ha giocato la prima ed unica partita diretta dal vice, Gianluca Tucci. Domenica, in panchina contro la Carpegna Prosciutto ci sarà già il nuovo allenatore che sostituirà Walter De Raffaele, esonerato dopo sette anni alla guida del club lagunare. La scelta è caduta su Neven Spahija, 60 anni, che nella precedente esperienza italiana allenò Roseto nella stagione 20042005. L’anno scorso nel campionato spagnolo, al Baskonia, Spahija - che sarà presentato domani al Taliercio - è stato anche Ct della Nazionale croata nei due campionati Europei del 2003 e 2005. Coetaneo di Repesa, quello di domenica sarà un bel duello alla slava. Ieri l’Umana era impegnata in Eurocup sul campo dei lituani del Lietkabelis: ha perso 87-84 con un canestro allo scadere e domenica sarà arrabbiata. Saranno due gli ex da parte pesarese: uno è Vasilis Charalampopoulos, che l’anno passato ha vestito la maglia orogranata per un breve periodo prima del trasferimento alla Fortitudo. L’altro è Leonardo Totè, cresciuto nelle giovanili dei veneziani, ma senza mai esordire in prima squadra. Mancherà però l’ex più atteso, Valerio Mazzola, che per la prima volta sarebbe tornato sul campo dove ha dato l’anima per quattro stagioni. Invece è a casa che lavora per recuperare dalla rottura del tendine d’Achille, infortunio lungo che richiede grande pazienza e tenacia per il recupero.

e.f.