Il nuovo corso della Unahotels. Tutti gli uomini del greco Priftis

Trasferta a Reggio Emilia per la Carpegna Prosciutto nel secondo anticipo del sabato per questa decima giornata, luogo dove nell’ultima uscita lo scorso 30 dicembre la Vuelle aveva incassato una pesante sconfitta (95-76). L’UnaHotels ha approcciato alla grande questo campionato vincendo quattro delle prime cinque uscite prima di perderne tre delle ultime quattro tra cui l’ultima a Venezia (90-70) senza mai essere in partita. La squadra allenata dal coach greco Dimitris Priftis presenta in cabina di regia il playmaker americano Briante Weber e come guardia l’ex Nba Langston Galloway: visto a New York e a Detroit, tra le altre, in questa Lba sta viaggiando a cifre da candidato al premio di mvp, come testimoniano i suoi 18 punti a partita (già cinque volte sopra i 20 punti) con il 49% da due e il 39% da tre. Dalla panchina si alzano poi a dare il cambio Lorenzo Uglietti e Michele Vitali (7.3 punti e 3 rimbalzi con il 43% da dietro l’arco), alcune volte utilizzato in quintetto base. Si tratta di un roster composto da molti piccoli quello reggiano, se contiamo la presenza del terzo americano Jamar Smith che è un esterno di 191 cm autore di 11.6 punti, e anche di Sasha Grant, più fisico, ma utilizzato anche in passato come guardia al Bayern Monaco. Sotto canestro quindi troviamo l’ex Virtus Bologna Kevin Hervey come ala forte e Darion Atkins, l’anno scorso a Trento, come centro. Il primo ha faticato nelle ultime due uscite (coincise con due sconfitte) ma in stagione sta viaggiando a 15.3 punti con annessi 5 rimbalzi a gara, mentre il centro sta avendo un impatto meno importante, segnalato dai 6.9 punti e soli 4 rimbalzi a gara (6.4 l’anno scorso). Dalla panchina chiudono Matteo Chillo e soprattutto il 2005 senegalese Mouhamed Faye, in campo ben 17 minuti con un promettente 5+5.

Leonardo Selvatici