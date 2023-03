Il palo nega a Tonidandel il pari Italservice si allontana dai playoff

ITALSERVICE

1

META CATANIA

2

ITALSERVICE : Putano, Tonidandel, Fortini, Joao Miguel, Schiochet, Ugolini, Kytola, Pires, Canal, De Oliveira, Ruan, Cianni. All. Colini.

META CATANIA: Tornatore, Alonso, Vaporaki, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Lutin, Corallo, Dovara. All. Cipollini.

Marcatori: 3’17’’ p.t. Bocao (M), 13’50’’ s.t. Vaporaki (M), 15’30’’ rig. De Oliveira (P). Ammoniti: Pires (P), Putano (P), Ruan (P), De Oliveira (P), Vaporaki (M).

Arbitri: Andrea Colombo (Modena), Paolo De Lorenzo (Brindisi). Crono: Francesco Sgueglia (Finale Emilia).

Si allontanano i playoff per l’Italservice. Ieri sera nello scontro diretto con la Meta Catania, i biancorossi hanno perso per 1-2. Una partita nervosa. La posta in palio era alta per entrambe le formazioni. La spuntano i siciliani che partono forte con Bocao (0-1) e nella ripresa raddoppiano con Vaporaki (0-2). Pesaro alza i ritmi a metà del secondo tempo e grazie a un calcio di rigore, siglato da De Oliveira, accorcia le distanze. Mister Colini le prova tutte per impattare. Anche con il portiere di movimento. Ma gli isolani mantengono il vantaggio fino alla fine. Un finale concitato. Dove i padroni di casa sfiorano il gol diverse volte. C’è il palo di Tonidandel e il fulmine di sinistro di Fortini. Con una classifica che piange i marchigiani adesso si concentrano sulle Final Four di Coppa Italia il prossimo fine settimana a Napoli.

b.t.