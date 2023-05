Il Peglio sale L’Usav va diretta in finale playoff

Non cambia nulla, in questa giornata, nelle prime posizioni della classifica, in quanto le capolista e le seconde formazioni in graduatoria vincono tutte. Pertanto il Peglio vincendo a Monte Cerignone, in casa del fanalino di coda, viene promosso in Prima categoria, mentre la Vadese surclassando la Viridissima Apecchio mantiene il secondo posto in classifica e disputerà il playoff con i cugini del Santa Cecilia di Urbania. Retrocede il Monbte Cerignone mentre Piandirose-Schieti giocheranno il playout. Anche nel girone B vince ed è promosso in Prima categoria il Senigallia calcio mentre i pesaresi dell’Usav Pisaurum si devono accontentare della piazza d’onore riponendo tutte le speranze nella roulette dei playoff. Ora aspettano lo spareggio tra Cuccurano e Della Rovere per giocarsi il salto di categoria. In coda niente playout per la regola del distacco di punti e retrocedono direttamente Tre Castelli e Torre San Tommaso. Questi i risultati della 30^ ed ultima giornata di Seconda Categoria.

Girone A: Avis Sassocorvaro-Tavoleto 1-2; Atletico Luceoli-Isola di Fano 2-3; Ca’ Gallo-Olympia Macerata Feltria 1-1; Carpegna-Piandirose 1-1; Monte Cerignone-Peglio 0-2; Santa Cecilia-Schieti 0-2; Vadese-Viridissima Apecchio 4-2; Vis Canavaccio-Casinina 3-2.

Classifica: Peglio 68; Vadese 66; Santa Cecilia 61; Atletico Luceoli, Ca’ Gallo 44; Viridissima Apecchio, Avis Sassocorvaro, Isola di Fano, Tavoleto 37; Casinina, Olympia Macerata Feltria 36; Vis Canavaccio 35; Carpegna 33; Piandirose 31; Schieti 27; Monte Cerignone 26.

VERDETTI: Peglio promosso in Prima Categoria; playoff Vadese-Santa Cecilia; retrocede Monte Cerignone; playout Piandirose-Schieti.

Girone B: Arzilla-Hellas Pesaro 3-2; Marottese-Usav Pisaurum 0-1; Muraglia-Tre Castelli 4-3; Real Gimarra-Della Rovere 0-2; Senigallia calcio-Cuccurano 4-2; Torre San Marco-Monteporzio 4-3; River Urbinelli-Csi Delfino 1-2; Villa Ceccolini-Pontesasso 4-0.

Classifica: Senigallia calcio 68; Usav Pisaurum 66; Cuccurano 58; Della Rovere 57; Villa Ceccolini 55; Muraglia 50; Pontesasso, Arzilla 46; Csi Delfino 37; Monte Porzio 35; Real Gimarra 33; Hellas Pesaro 31; River Urbinelli 30; Marottese Arcobaleno 26; Tre Castelli 14; Torre S. Marco 9.

VERDETTI: Senigallia calcio promosso in Prima categoria; playoff Usav Pisaurum già in finale attendee lo spareggio Cuccurano-Della Rovere. Retrocedono Tre Castelli e Torre San Marco, non ci sono playout.