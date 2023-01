Il Peglio va in fuga L’Usav Pisaurum non molla il Senigallia

Nonostante il maltempo, soltanto una gara rinviata in Seconda Categoria, quella del girone A tra Monte Cerignone e Tavoleto. In questo raggruppamento continua la marcia del Peglio che vince in trasferta sul campo di Isola di Fano e scava 5 punti di vantaggio sul Santa Cecilia costretto al pari casalingo con l’Apecchio. Nel girone B sempre in vetta Senigallia che vince col Pontesasso, ma non molla l’Usav Pisaurum che ha solo due punti di distacco. Questi i risultati della 17ª giornata.

Girone A: Avis Sassocorvaro-Casinina 1-0; Atletico Luceoli-Schieti 3-1; Ca’ Gallo-Carpegna 0-0; Isola di Fano-Peglio 1-3; Monte Cerignone-Tavoleto rinviata; Santa Cecilia-Viridissima Apecchio 1-1; Vis Canavaccio-Olympia Macerata Feltria 2-1. Oggi (ore 15): Vadese-Piandirose.

Classifica: Peglio 44; Santa Cecilia 39; Vadese 30; Atletico Luceoli 27; Tavoleto, Ca’ Gallo 24; Vis Canavaccio 23; Casinina, Avis Sassocorvaro 22; Monte Cerignone 20; Macerata Feltria, Carpegna 18; Apecchio 17; Isola di Fano, Schieti, Piandirose 11. Prossima giornata (4-5 febbraio): Viridissima Apecchio-Monte Cerignone; Ca’ Gallo-Vis Canavaccio; Carpegna-Santa Cecilia; Casinina-Isola di Fano; Olympia Macerata Feltria-Atletico Luceoli; Peglio-Vadese; Piandirose-Avis Sassocorvaro; Scieti-Tavoleto.

Girone B: Arzilla-Della Rovere 2-3; Marottese-Real Gimarra 0-0; Monte Porzio-Cuccurano 2-1; Muraglia-Hellas Pesaro 3-1; Senigallia-Pontesasso 3-1; Torre San Marco-Tre Castelli 0-3; River Urbinelli-Usav Pisaurum 1-3; Villa Ceccolini-Csi Delfino 4-1. Classifica: Senigallia 37; Usav Pisaurum 35; Cuccurano, Della Rovere 33; Villa Ceccolini 31; Muraglia 29; Pontesasso 28; Arzilla 26; Hellas Pesaro 25; Monte Porzio 24; Real Gimarra 21; Csi Delfino 17; River Urbinelli 14; Marottese 12; Tre Castelli 6; Torre San Marco 4.

Prossima giornata (4-5 febbraio): Csi Delfino-Monteporzio; Cuccurano-Arzilla; Della Rovere-Villa Ceccolini; Hellas Pesaro-Senigallia; Marottese-River Urbinelli; Real Gimarra-Muraglia; Tre Castelli-Pontesasso; Usav Pisaurum-Torre San Marco.