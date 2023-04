Il Peglio vola a +4 Girone B: gara sospesa, squadra con 6 giocatori

Nel girone A la capolista Peglio porta a 4 punti il vantaggio sul Santa Cecilia in attesa della partita odierna della Vadese. Nel girone B balza momentaneamente in vetta l’Usav Pisaurum, ma in settimana il giudice sportivo dovrebbe assegnare i 3 punti al Senigallia che manterrebbe 2 punti di vantaggio sui pesaresi. Questi i risultati della 28ª giornata di Seconda Categoria.

Girone A: Avis Sassocorvaro-Isola di Fano 4-1; Atletico Luceoli-Monte Cerignone 0-0; Ca Gallo-Viridissima Apecchio 1-3; Carpegna-Olympia Macerata Feltria 1-0; Peglio-Piandirose 3-0; Santa Cecilia-Tavoleto 4-4; Vis Canavaccio-Schieti 0-1. Oggi (ore 16.30): Vadese-Casinina. Classifica: Peglio 62; Santa Cecilia 58; Vadese 57; Ca’ Gallo 43; Atletico Luceoli 41; Avis Sassocorvaro, Viridissima Apecchio 37; Casinina 36; Olympia Macerata Feltria 35; Tavoleto 34; Carpegna 32; Isola di Fano 31; Vis Canavaccio 29; Piandirose 27; Monte Cerignone 26; Schieti 21.

Prossima giornata (29-30 aprile): Viridissima Apecchio-Vis Canavaccio; Casinina-Santa Cecilia; Isola di Fano-Monte Cerignone; Olympia Macerata Feltria-Vadese; Peglio-Carpegna; Piandirose-Ca Gallo; Schieti-Avis Sassocorvaro; Tavoleto-Atl Luceoli.

Girone B: Arzilla-Csi Delfino 3-4; Cuccurano-Della Rovere 0-0; Marottese Arcobaleno-Hellas Pesaro 0-0; Muraglia-Pontesasso 2-0; Real Gimarra-Usav Pisaurum 0-1; Torre San Marco-Senigallia calcio 0-1 (sospesa in quanto la squadra di casa è scesa in campo con 7 giocatori, poi uno si è infortunato e quindi l’arbitro è stato costretto alla sospensione); River Urbinelli-Tre Castelli 0-0; Villa Ceccolini-Monte Porzio 1-0.

Classifica: Usav Pisaurum 60; Senigallia calcio 59; Cuccurano 57; Villa Ceccolini, Della Rovere 51; Muraglia 44; Pontesasso, Arzilla 43; Monte Porzio 35; Csi Delfino 34; Real Gimarra 32; Hellas Pesaro 31; River Urbinelli 27; Marottese Arcobaleno 26; Tre Castelli 13; Torre S. Marco 6. Prossima giornata (29-30 aprile): Csi Delfino-Muraglia; Cuccurano-Real Gimarra; Della Rovere-Marottese; Hellas Pesaro-River Urbinelli; Monte Porzio-Senigallia calcio; Pontesasso-Torre San Marco; Tre Castelli-Villa Ceccolini; Usav -Arzilla.