Il Pesaro Basket sale sull’ottovolante

Non ha rivali in questi primi due mesi di stagione, otto vittorie in altrettante partite, il Pesaro Basket, che batte la Vuelle B nell’ennesimo derby del campionato e conferma i quattro punti di vantaggio su Senigallia e Osimo, seconde. Il match andato in scena al Pala 3 di Villa ceccolini contro la VL B di coach Iannetti è la dimostrazione della forza di tutto il roster dei capoclassifica, che mandano a referto con almeno 3 punti tutti i nove a disposizione e vincono 75-57. Match comandato dai padroni di casa fin dalla palla due: il Pesaro Basket guadagna vantaggi ogni singolo quarto, senza però riuscire a dare la spallata decisiva, con la Vuelle B che rimane in scia grazie anche ai 17 punti di Parlani (foto), prima degli ultimi minuti in cui il punteggio si allarga fino al +18 finale. Ne segna 18 il solito Terenzi, seguito da Nardini con 11.

Altro derby affascinante è stato quello in Baia Flaminia tra le due giovani formazioni di questo girone A, la Real Basket Pesaro e il Bramante. Dalla palla a due escono meglio gli ospiti, capaci di aggredire la partita e piazzare un parziale di 9-22 al 10’; nel secondo quarto, superato lo choc iniziale, la squadra di coach Bertoni si rimette in carreggiata restituendo il parziale da +13 e impatta all’intervallo sul 35-35. All’uscita dagli spogliatoi la sfida è molto più combattuta eppure il Bramante riesce a rimettere la testa avanti sul +3, prima che nell’ultimo quarto i ragazzi della VL giovanile infliggano un pesante 25-14 che spezza le gambe ai ragazzi di Badioli. Miglior marcatore Cavedine del Bramante con 24 punti, che però non bastano; nella Real Stazi con 19 e Reginato con 14 sono i top scorer.

Non riesce a portare a casa la vittoria infine il Montecchio, impegnato a Jesi contro l’Aesis ‘98 nel match tra le uniche due formazioni a 4 punti in classifica. Match tiratissimo nel primo tempo, le due squadre ribattono colpo su colpo. I padroni di casa provano a scappare venendo sempre ripresi (40-38 al ‘20). Nel 3° quarto gli jesini prendono un vantaggio di 7 punti prima che nell’ultimo quarto un parziale improvviso di Montecchio porti gli ospiti avanti di 1 solo punto a 2’ dal gong. Qui decide l’energia nel pitturato di Jesi che rispedisce al mittente la rimonta pesarese vincendo 74-69. Non bastano alla squadra di Morelli gli 11 punti di Di Noto e i 10 di Panzavolta.

Leonardo Selvatici