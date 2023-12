Il Pescara finalmente torna zemaniano. Cinquina a Pontedera

Il Pescara ogni tanto si ricorda di essere una squadra di Zeman. Lo ha fatto nel recupero della 14ª giornata, sommergendo di gol il Pontedera, che pure era reduce dal successo di Ancona: 0-5 il risultato finale, segnato dai gol nel primo tempo di Cuppone, Merola e Milani; ancora di Merola e Tommasini nella ripresa. Tutti i gol su azione. Partita senza storia, a parte il primo quarto d’ora. A corredo un palo per parte, quello dei locali sullo 0-1. Oggi nel girone B si giocano altri due recuperi: Lucchese-Juventus NG per l’8ª giornata (ore 16,15) e Olbia-Rimini per la 14^ giornata (ore 18).

Classifica: Cesena 39; Torres 37; Perugia 29; Carrarese 28; Pescara 27; Pineto 25; Recanatese, Pontedera 23; Gubbio 21; Ancona 20; Rimini, Arezzo 19; Virtus Entella, Lucchese 17; Olbia, Vis Pesaro 16; Juventus, Spal 14; Sestri Levante 13, Fermana 8.