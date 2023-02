Il piatto forte è il grande derby C’è il duello Urbino-Fossombrone

Nel campionato di Eccellenza oggi si gioca (ore 15) per la quinta giornata del girone di ritorno. Variegato e gustoso il menu. Piatto forte il derby Urbino- Fossombrone. "Partita importantissima per la classifica e per il morale- osserva il diesse dei ducali Francesco Amati- è un derby e in gare come queste la posta in palio vale doppia. Certo non sarà decisiva per il proseguo del campionato ma entrambe le contendenti vorranno fare bene e divertire i propri sostenitori. Noi veniamo da un’ottima prestazione a Castelfidardo dove è mancata solo la vittoria.

Il Fossombrone lo sappiamo tutti: è una squadra importante, rinforzata da un bomber di razza come è Germinale, ma questo per noi è stimolo in più per cercare di incamerare il bottino pieno. La squadra in settimana si è allenata bene ed il mister Ceccarini ha tutti a disposizione".

"Michele Fucili: "Affrontiamo una squadra forte e organizzata e servirà una prestazione al massimo delle nostre possibilità per ben figurare- sottolinea dalla parte del Fossombrone l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili- cerchiamo la continuità nelle prestazioni e l’essere squadra unita e compatta per tutti i novanta minuti. Infortunato Codignola e Spaccazocchi, acciaccato Urso".

Il diesse dei metaurensi Marco Meschini aggiunge: "Partita difficilissima contro una delle squadre più forti del campionato, dovremo essere bravi a gestire i momenti della partita, saper soffrire e capitalizzare al massimo le occasioni, da parte nostra dovremmo essere bravi a ripetere le prestazioni fatte degli ultimi periodi per cercare di fare punti importanti". Fabriano Cerreto- Atletico Gallo. "Partita importante per entrambe le squadre- dice il diesse dell’Atletico Gallo Ettore Mariotti- noi vogliamo cercare di continuare la striscia positiva per rimanere dove siamo adesso: nei quartieri alti! I nostri avversari vengono da due partite vittorie di spessore e cercheranno il risultato pieno per uscire fuori dalla zona playout. Sicuramente sarà un match vibrante, come saranno da qui alla fine tutte le partite. Noi dovremo farci trovare pronti oggi per affrontare un avversario che giocherà con il coltello tra i denti, noi contiamo di fare le prestazioni delle ultime partite".

Atletico Azzurra Colli- Marina Calcio. La vice capoclassifica incontra la penultima. Match quindi per opposti obiettivi ed entrambe alla ricerca (necessaria) del massimo risultato. Arbitro Matteo Chiarotti di Macerata. Atletico Ascoli- Maceratese. La capolista va ad affrontare un avversario che sta risalendo la china. Qui si gioca alle ore 14,30. Arbitro Romario Gorreja di Ancona.

Castelfidardo- Jesi. La Jesina è alla ricerca di punti importanti per la zona playoff, i locali dalla parte loro cercheranno di cogliere un bel risultato al fine di uscir fuori dalla zona pericolante. Arbitro Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo.

Montefano- Atletico Calcio P.S.Elpidio. Il Montefano vuol riscattarsi dalla sconfitta di Jesi, il P.S.Elpidio, ultimo in classifica comunque cercherà di opporsi. Arbitro El Houssine El Mouhsini di Pesaro

Sangiustese- Osimana. Si preannuncia un match agguerrito tra due compagini che sette giorni fa hanno messo in cascina un buon pareggio. Arbitro Andrea Barbatelli di Macerata. Valdichienti Ponte- Chiesanuova. Gara tra due ottime squadre. Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo.

Nella foto: mister Antonio Ceccarini con il presidente Marco Lucarini

Amedeo Pisciolini