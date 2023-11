Il Pisaurum esce sconitto ma a testa alta

Goldengas Senigallia

79

Baseart PisauruM

69

GOLDENGAS : Benzoni, Giacomini 4, Instandt, Sanna 7, Neri 13, Venturi, Landoni 16, Medizza 10, Arceci, Brigato 20, Bracci 6, Bassi 3. All. Gabriella.

BASEART PISAURUM: Maiolatesi 10, Amati, Fabbri , Vichi 6, Chiorri 20, Buzzone 13, Benevelli 12, Pipitone 3, Rossi 2, Giunta 4. All. Surico.

Parziali: 27-24, 45- 39, 59-50, 79-69.

Il Pisaurum cede alla corazzata Senigallia, ma esce dal campo a testa alta. Un primo quarto con i locali che subito aggrediscono, ma i pesaresi tengono il passo. Stessa musica nel secondo periodo. Nella ripresa la Goldengas prova a fare lo scatto per distaccare gli ospiti, ma Pesaro non molla. Su tutti Chiorri per lui 20 punti. "E’ stata una buona partita disputata dai nostri ragazzi in un palazzetto molto difficile – questo il commento di coach Surico -. Una prova che fa ben sperare per il futuro. Senigallia è considerata fra le prime squadre del girone, la personalità con cui la squadra ha affrontato questa trasferta è un buon segnale. Purtroppo abbiamo commesso ancora molte ingenuità, ma queste dobbiamo sempre metterle in conto".

Derby. Stasera c’è l’atteso derby tra Bramante e Loreto. Si gioca alle 21 al PalaMegabox.

b.t.