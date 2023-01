Il Pisaurum riparte da Osimo: una sfida insidiosa

Riparte la C Gold. Dopo la pausa natalizia il Pisaurum è atteso da una trasferta insidiosa: i pesaresi saranno ospiti domenica alle 18 della Robur Osimo. "È una squadra molto pericolosa che non nasconde velleità di arrivo fra le prime - dice coach Maurizio Surico -. Terribilmente competitiva nei ruoli di esterni, coi due argentini Suppi Rodriguez e Dubois che portano sempre in dote dai 40 ai 50 punti in due". Ma non solo. "Completa il terzetto il play Bugionovo, in assoluto fra i registi migliori del campionato". Dunque un incontro da prendere con le molle: "Ci aspettiamo un palazzetto caldo, i risultati che hanno ottenuto e la loro classifica hanno riportato entusiasmo". Osimo è attualmente quarto, mentre il Pisaurum ha chiuso il 2022 terzo. "Sono convinto che abbiamo le carte in regola per andarci a giocare le nostre chance, a patto di recuperare tutti i giocatori, cosa ancora non del tutto sicura".

b.t.