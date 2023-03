Il Pisaurum vince e continua la sua marcia

pisaurum

65

assisi

52

PISAURUM: Gnaccarini, Clementi 17, Vichi 6, Beligni 3, Komolov, Bianchi 17, Del Prete, Giunta 6, Cardellini 10, Cecchini 6. All. Surico.

ASSISI: Sant’ Antonio 2, Provvidenza G. 14, Capezzali A. 11, Ciancabilla 4, Meccoli 19 , Capezzali G. 2, Iovine, Pagano, Stezzi, Provvidenza M. All. Piazza.

Parziali: 21-14, 11-15, 11-12, 22-11. Grande vittoria del Pisaurm che continua la sua corsa verso la migliore posizione nei playoff. In casa contro l’ostica Assisi, è stata battaglia, ma alla fine a spuntarla sono stati i locali, più incisivi e lucidi nei momenti che contavano. "Partita vinta, ma che fatica", questo il commento a caldo di coach Surico. "La gara è iniziata bene – continua il tecnico pesarse -, ma l’ infortunio dopo pochi minuti di Bini non è un bel segnale (distorsione alla caviglia per lui, ndr)". La squadra di casa si è fermata, mentre Assisi ha preso coraggio. Pesaro smette di attaccare e tutto il sistema di gioco va a scemare. Assisi a questo punto ci crede. Nella ripresa i verdearancio devono ricorrere ad una solida difesa per riprendersi la partita. "E’ stata una gara sporca – chiude Surico -, ma possono capitare e l’ importante è averla portata a casa, firmando la quattordicesima vittoria della stagione". b.t.