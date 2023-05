Il presidente Bosco e il salto in C "Vis, ecco le mie ragazze d’oro"

Per la seconda volta, dopo il successo nella Coppa Italia regionale, la Vis Pesaro femminile fa di nuovo la storia conquistando la storica promozione in serie C. Accesso meritato dopo una bellissima stagione siglata da solo vittorie ed un pareggio, quello in casa contro le ragazze di Macerata. Ed è proprio contro Macerata che Pesaro suggella la promozione grazie ad uno stupendo 2-1 fuori casa. La Vis trova il vantaggio nel primo tempo per merito di una rete di Sara Fabi. Però la squadra di casa impatta subito bene l’inizio della ripresa trovando una rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo firmata dal numero 11. le biancorosse non mollano e dominano la partita. Il gol del vantaggio lo trova Miriam Fiorella che, nonostante un duro colpo sul fianco, continua la partita e a 10’ dalla fine dell’incontro riesce a trovare un gol stupendo da fuori area infilando il pallone sotto il sette. Ultimo assalto dei padroni di casa che salgono in attacco per tentare l’arrembaggio, ma lasciando la difesa scoperta, la Vis parte in contropiede mangiandosi il gol del 3 a 1.

La festa arriva dopo il triplice fischio con la squadra che esulta per il raggiungimento della storica promozione e con il presidente Bosco che scende in campo per congratularsi con la squadra: "Bravissime, annata straordinaria, abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma questo è solo l’inizio", ha commentato il presidente Mauro Bosco. Ottimo il lavoro da parte del mister Vladimiro Cennerilli che è riuscito a tenere la squadra coesa per tutto l’anno, rendendo consapevoli le giocatrici delle loro capacità. Merito di tutto il gruppo trascinato dalla capitana Elisa Venerandi, veterana del club, dalla goleador Crinelli Elena, da Elisa Mainardi che si è presa in mano le chiavi del centrocampo, Chiara Cinti, Chiara Lisotti che ha parato nell’arco di questa stagione rigori importantissimi e da Sara Fabi.

Ma le vittorie e la promozione non le hanno trovate i singoli, bensì una squadra unita e determinata. Dopo la promozione la Vis lancia un appello: adesso che hanno la possibilità di mettersi in mostra davanti a un pubblico nazionale, c’è bisogno di tifosi e imprenditori che si facciano avanti. La squadra non ha tempo per riposare. In programma c’è la trasferta in Trentino per affrontare l’Iseria calcio, reduce da una stagione positiva in D e la Spal tra le mura amiche per aggiudicarsi la Coppa Italia Regionale Fase Nazionale. Una favola insomma che è solo all’inizio, una nuova realtà che si affaccia a Pesaro grazie all’impegno del presidente Bosco che spera ora nella collaborazione di imprenditori pesaresi che vogliamo stare vicini con lui a queste ragazze d’oro.

Niccolò Paolini