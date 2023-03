Il presidente Marani: "Var anche per i playout Basta con i campi da calcio non all’altezza"

Il caso del campo penoso dello stadio "Benelli", le cui immagini della gara rinviata per pioggia con il Pontedera e di quella giocata in condizioni penose con il Cesena hanno fatto il giro d’Italia, un risultato l’hanno provocato. Ieri infatti il nuovo presidente della Lega Matteo Marani ha chiesto ai club di "dotarsi di campi di gioco all’altezza per non penalizzare lo spettacolo e valorizzare il gesto tecnico", annunciando anche un "premio speciale per il miglior campo della serie C". Tra le proposte al vaglio, quella di utilizzare il Var anche durante le partite dei playout.