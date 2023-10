Il "professor" Logan sale ancora in cattedra a PESARO: vittoria della Carpegna Prosciutto

Scafati coglie la prima vittoria con il ‘professore’ ancora in cattedra: Logan ha messo a referto 29 punti in 29’. E lo ha fatto all’età di 40 anni, 9 mesi e 19 giorni. L’ultimo giocatore a compiere un’impresa simile fu Mario Boni: nel 200405 segnò 32 punti all’età di 41 anni, 4 mesi e 29 giorni. Pistoia rimane così a zero insieme a Treviso e Brindisi. E a proposito della Happy Casa, circolano già voci di una possibile sostituzione in panchina, con Corbani sulla graticola e un contatto avviato dal club con Walter De Raffaele. Il campo di Brindisi è davvero un amuleto per i biancorossi: è la quarta vittoria di fila in altrettante stagioni che la Carpegna Prosciutto sbanca il PalaPentassuglia. Non solo. Negli ultimi 11 anni la Vuelle ha vinto ben 6 volte in Puglia: l’ultima sconfitta risale al 1920, mentre altri blitz significativi sono stati piazzati nel 1617 e nel 1314, decisiva per la salvezza. In testa comanda la Virtus, ancora autoritaria sul parquet di Trento - con Abass protagonista - in compagnia di Brescia, che ha vinto una gran bella sfida contro Napoli, e Venezia, che invece ha sofferto più del previsto contro Cremona. Milano spegne le velleità di Reggio Emilia mentre Tortona sbanca il campo di Varese e si mantiene nel gruppetto a quota 4 punti. In compagnia della Carpegna Prosciutto a 2 punti ci sono Scafati, prossima avversaria, Cremona che sta dando segni di vitalità importanti, Varese che ha sprecato una ghiotta opportunità casalinga e Sassari, che ha rotto il ghiaccio battendo Treviso, non senza patemi. Subito decisivo il ritorno di Tyree, che ha segnato 18 punti in soli 24’. La Nutribullet, pur giocando una gara orgogliosa, è dovuta soccombere.

e.f.